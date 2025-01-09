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林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文，因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴求處重刑、通緝，已潛逃出境的他，昨天跨海隔空在臉書連發4篇貼文狂嗆之後又關閉臉書。許多中職球迷對他並不陌生，因為他就是當年讓職棒染黑，爆發打假球簽賭案的罪魁禍首。
事實上，2008年中華職棒假球事件又稱「黑米事件」，有黑道背景的林秉文當時以威脅、恐嚇、利誘等方式逼迫米迪亞暴龍隊球員打假球，多次比賽前，他要教練、球員打球放水，同時於簽賭網站下注撈錢，不法獲利至少數億元。
因為林秉文的黑幫勢力入侵，使得米迪亞暴龍隊從球員到管理階層近乎全軍覆沒淪為打假球的共犯，接受地下賭盤組頭收買，不僅從投手、野手都涉案，且涵蓋本土球員及洋將，甚至總教練、總經理特助及球隊管理都染黑，令眾多球迷徹底崩潰。
林秉文害職棒環境再次墜入谷底，中華職業棒球大聯盟決議將米迪亞暴龍隊「除名」，最後假球案偵結共有13名球員遭起訴，林秉文於2013年被高院判刑2年、易科罰金73萬元。
林秉文出獄後依然高調，轉往澳門成立金星集團發展博弈事業，結識澳門賭場大亨周焯華（洗米華），曾一夜輸贏高達新台幣40億元。回台後他身上背負巨債，卻又成立必礦科技等公司，還以投資越南為由，對外募資超過10億元，與不少政治人物都有交集。
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