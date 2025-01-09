影／苗栗長腿熟女夥男友販毒 台中警抓人扣600萬毒品

苗栗縣張姓女子與黃姓男友涉嫌販毒，台中市刑大六隊去年溯源一起毒品案件時，實施誘捕偵查，循線查獲當時穿著短裙到場交貨的張女，循線查獲海洛因、安非他命等毒品，估計市價近600萬元，張女、黃男移送台中地檢署後，因張女、黃男另案已被判刑，發監執行，檢方近日依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大六隊在去年初時，查獲張姓藥腳（54歲）持有毒品，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，實施誘捕偵查，去年5月間在台中后里埋伏，當場查獲自行開車到場、穿著短裙的張姓女子（50歲），當場查扣當場扣得毒品海洛因5包（重17.71公克）、安非他命3包（重24.3公克）、38萬元，以及iPhone手機2支。

另經張女同意，在張女轎車及苗栗住處執行搜索，查扣海洛因22包（重335.98公克）、安非他命17包（重1627公克）、大麻1包（重3.5公克）及壓鑄器1組等贓證物，在張女住家逮捕共同販毒的黃姓男友（39歲），全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，二人因另案已被判刑，發監執行，全案近日偵結依毒品罪起訴。

經查，張女與多名男友生下5名子女，與黃姓男友以販毒方式謀生，擔任中上盤，因購入海洛因純度很高，可再稀釋賣出，此案查扣的海洛因可稀釋約3倍後再賣出，市價約260萬元，安非他命市價約330萬元。

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