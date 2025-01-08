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邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

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邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍去年12月27日涉嫌在基隆開車肇事逃逸，29日到案說明，警方30日到台北一家修車廠查扣這輛車，並因周休二日尚未叫料整修，有助檢警釐清撞擊過程，追究肇逃刑責。

邱軍開車撞傷李姓計程車司機，李男經送醫，住院治療7天後死亡。檢方昨天傳訊邱軍，傳邱供稱案發當時並非酒後駕車，也不知道有撞到人。

檢察官偵訊後，以邱軍涉犯駕車致人死傷逃逸罪、過失致死等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人、滅證之虞聲押。基隆地方法院法官審理後，指難認邱軍有逃亡之虞，但有與證人勾串、滅證之虞，裁准羈押並禁止接見通信、授受物件。

檢警調查，邱軍案發前與女友和其他友人，在基隆愛三路一家居酒屋消費聊天，邱軍一行人當晚點用的酒品，警方已有掌握。邱軍否認在居酒屋有喝酒，邱的女友則說最後喝到不省人事，已記不清楚當天發生的事。檢警將進一步鞏固事證，繼續追查邱軍是否酒駕肇事。

辦案人員掌握多具監視器，拍到車禍發生過程的不同角度畫面，成為偵辦肇逃證據。警方到修車廠查扣肇事車輛時，因為廠方叫料尚未送達，還沒維修，維持肇事後擋風玻璃右下方有蜘蛛網狀裂痕，右側照後鏡毀損情況，也有助釐清肇逃罪嫌。

肇事車輛有安裝行車記錄器，但無記憶卡。據了解，邱軍辯稱案發當時，行車記錄器就沒有裝記憶卡，並非事後取出滅證，檢方將進一步追查供詞可信度。若認有滅證嫌疑，也會釐清那些人參與滅證，設法還原真相。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，撞傷在車道與人聊天的李姓運將致死，檢察官昨天偵訊後聲押禁見獲准。記者邱瑞杰／翻攝
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，撞傷在車道與人聊天的李姓運將致死，檢察官昨天偵訊後聲押禁見獲准。記者邱瑞杰／翻攝
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，撞傷在車道與人聊天的李姓運將致死，檢察官昨天偵訊後聲押禁見獲准。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，撞傷在車道與人聊天的李姓運將致死，檢察官昨天偵訊後聲押禁見獲准。圖／讀者提供
歌手邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，法官裁定羈押禁見，昨天午夜被送進基隆看守所。記者邱瑞杰／翻攝
歌手邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，法官裁定羈押禁見，昨天午夜被送進基隆看守所。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 肇逃 邱軍

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