檢察官與吳乃仁同桌吃6萬高檔餐 北檢：將行政調查

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨派系大老吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家的損失，除了乘坐高級豪車與政商權貴聚會，就連檢察官都得敬他三分，包括去年底現身高檔無菜單料理餐廳，席間竟然還有檢察官徐名駒；台北地檢署晚間回應，「本署將啟動行政調查」。

據了解，徐名駒早年在士林地檢署服務，後來因有爭議調往北檢公訴組，檢察總長邢泰釗擔任北檢檢察長期間，要求他要回到偵查辦案，不要占公訴缺，徐名駒後來一度調往緝毒組，但辦案表現普普。

黃國昌指出，台糖以吳乃仁名下查無財產替其遮掩，台北地方法院執行處也不敢認真踐行強制執行程序，造成全體納稅人的損失，綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存，吳乃仁除了乘坐豪車與政商權貴聚會，其本身的政治影響力，連檢察官都得敬他三分。