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檢察官與吳乃仁同桌吃6萬高檔餐 北檢：將行政調查

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨派系大老吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家的損失，除了乘坐高級豪車與政商權貴聚會，就連檢察官都得敬他三分，包括去年底現身高檔無菜單料理餐廳，席間竟然還有檢察官徐名駒；台北地檢署晚間回應，「本署將啟動行政調查」。

據了解，徐名駒早年在士林地檢署服務，後來因有爭議調往北檢公訴組，檢察總長邢泰釗擔任北檢檢察長期間，要求他要回到偵查辦案，不要占公訴缺，徐名駒後來一度調往緝毒組，但辦案表現普普。

黃國昌指出，台糖以吳乃仁名下查無財產替其遮掩，台北地方法院執行處也不敢認真踐行強制執行程序，造成全體納稅人的損失，綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存，吳乃仁除了乘坐豪車與政商權貴聚會，其本身的政治影響力，連檢察官都得敬他三分。

黃國昌指控，去年底吳乃仁現身在高檔無菜單料理餐廳，從事人力仲介的陳董事長負責招呼接待，席間竟還有台北地檢署檢察官徐名駒一行人。他請問曾任廉政署長的法務部長鄭銘謙，徐名駒等人是否有逾越檢察官倫理守則？該場餐敘由誰牽線？低消6萬元的包廂由誰埋單？席間又談了些什麼內容？

民進黨新系大老吳乃仁遭爆與檢察官同桌吃6萬高檔料理。圖／報系資料照片
民進黨新系大老吳乃仁遭爆與檢察官同桌吃6萬高檔料理。圖／報系資料照片

吳乃仁 檢察官 黃國昌

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