高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

高雄市警鳳山分局新甲派出所高姓警員涉嫌吸毒，並約女網友發生性關係，遭市警局記2大過免職，今天警方發布，新甲所長受連帶處分調職。

高雄市警局發布，鳳山警分局新甲所長許江坪，調至仁武警分局警務員、南成派出所長吳建銘接任新甲所長，交通大隊警務員陳政儀接任南成所長。

37歲的高姓警員從特考班畢業，從警近8年，1月6日遭爆料，在交友軟體認識1名女子，2人被控涉毒，分局得知後，對高姓警員採集尿液，尿液初步檢驗呈陽性反應，並搜索起獲毛重1.49公克Ｋ他命，經警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，警方召開考績會，對高姓警員1次記2大過免職。

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