白委諷林秉文發廢文跨海叫屈 把司法當塑膠堪稱奇蹟

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案，號稱「百億賭王」的第三方支付業者林秉文開庭未到被發布通緝，今天卻在臉書發布多篇文章。民眾黨立委張啓楷表示，林秉文堪稱台灣的奇蹟，直接把司法當塑膠踢館，呼籲他返台投案面對司法，切莫想方設法尋求旁門左道。

新北地檢署偵辦八八會館地下匯兌案，林秉文今天在在臉書發表多篇文章，甚至與國民黨立委徐巧芯打筆戰，聲稱開庭未到「不是因為司法問題，而是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」，引發社會輿論譁然，稍早疑似已將個人臉書關閉。

張啓楷晚間透過新聞稿表示，林秉文先前兩度未出庭，目前仍在棄保潛逃期間，今天卻在臉書大剌剌連發「廢文」，並且跨海為友人叫屈，動機為何引起外界揣測，還是呼籲他返台投案，坦然面對司法，如實交代案情，切莫想方設法，尋求其他旁門左道。

張啓楷直言，林秉文實在太囂張，也是台灣司法的奇蹟，直接把司法當塑膠踢館，對比民眾黨前主席柯文哲的案子，更顯示出當中的不公平。

張啓楷指出，柯文哲第二次的交保金為7000萬元，林秉文洗錢重罪罪證確鑿以300萬元交保，簡直天差地別，柯文哲還需戴上電子腳鐐，過去只有用在性侵和殺人犯，全台灣僅有100人配戴，「林秉文如果有電子腳鐐，跑得出去嗎？今天敢這麼囂張嗎？」

張啓楷強調，對比柯文哲遭受到的不公平待遇，更早還有台鹽綠能前董事長陳啓昱，掏空國營事業被求償140億元，第一次被無保請回，第二次以150萬元交保，結果還出去逛大街，從高雄跑到桃園逛夜市，有夠離譜。

張啓楷認為，我國司法允許洗錢重犯棄保潛逃，甚至在社群媒體發文公然嘲諷，這樣的司法還有和尊嚴，一邊是辛苦追查的檢警單位，另一邊卻是司法體系對某些人的優待與縱容，對於努力查案的基層人員是最大侮辱。