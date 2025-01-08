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林秉文遭通緝狂發文…晚間疑悄關臉書 新北地院回應了

中央社／ 新北8日電

88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，因開庭未到被發布通緝，他今天在臉書發布多篇文章，新北地院對此表示，去年已發布通緝，依法處理。

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢警調查，林秉文在本案是第3方支付業者，涉嫌配合洗錢。台灣新北地方法院指出，2022年11月林秉文獲檢方以新台幣300萬元交保，未諭知限制出境、出海等其他強制處分。

林秉文因為開庭未到，新北地院去年12月27日依法沒入保證金300萬元，並對林秉文發布通緝。

林秉文今天在社群網站臉書（Facebook）發表多篇文章，稱開庭未到「不是因為司法問題，而是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」，引發譁然。晚間6時許，林秉文疑似將臉書關閉，已查看不到資訊。

台灣新北地方檢察署對此回應，案件由新北地方法院發布通緝，檢方會持續密切關注；新北地院表示，這是林秉文的發言，合議庭沒有評論，去年已發布通緝，依法處理。據了解，此案預計10日言詞辯論終結。

88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，因開庭未到被發布通緝。圖／聯合報系資料照片
88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，因開庭未到被發布通緝。圖／聯合報系資料照片

林秉文 通緝

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