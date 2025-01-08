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「百億賭王」林秉文跑了還嗆聲 謝龍介：院檢警不汗顏？
「百億賭王」林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案遭通緝，今在在臉書粉絲頁連發4文，還與立委徐巧芯打筆仗。立委謝龍介在臉書以柯文哲7000萬元保金加電子腳鐐還不夠，非要把人再押起來為例諷刺司法，強調周六會走上街頭，捍衛司法正義。
林秉文是在去年12月5日開庭失聯，新北地院傳拘不到，認為已逃逸，沒入保金3百萬元並發布通緝。沒想到，林秉文今日在臉書連發4文，強調逃亡的原因「不是因為司法問題，是因為有個人因素」；還說「豬不是笨，只是單純」，他交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人。
今天下午謝龍介在臉書說，今早全國百姓應該在看到新聞都吃了一驚。棄保潛逃的百億詐騙洗錢嫌犯林秉文，竟然透過臉書發文，談自己建立在酒色之上的政商關係，談自己的官司是不實指控，談自己逃亡是有私事要處理，最後，我簡直不敢相信我的眼睛，一個棄保潛逃的通緝犯，教訓大家要「尊重司法」。
謝表示，立委徐巧芯留言要他趕快回來受審，還被反嗆「回去的時間是我自己來訂」，咱妹子一向勇敢直言，但還是為此發了「不自殺聲明」。謝龍介問法務部長，檢察總長，警政署長，新北地院，「被林秉文這樣洗臉，要不要出來說句話？」這算不算隔空串證？這算不算擺明滅證？什麼時候才能抓人歸案？
謝龍介說，百億洗錢，300萬交保人跑了，還公開發文嗆立委；與此同時，柯文哲7000萬元保金加電子腳鐐還不夠，非要把人再押起來。這就是為什麼，我要站出來，周六走上街頭，捍衛司法正義。「司法應該是保護老百姓，為老百姓所信任，而不是變成通緝犯的逃生門，有關係就沒關係。」
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