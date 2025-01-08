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淡水逆子窗簾勒頸弒父 警出庭指證凶嫌兒：經驗判斷就是他

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子去年1月涉嫌違反保護令在住處以門簾勒斃親生父親，士林地檢去年5月依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，士林地院今開庭審理，傳喚案件承辦警員警還原案發過程，預計3月15日進行言詞辯論。

全案源於，新北市警局淡水分局中山路派出所去年1月29日凌晨獲報，民眾指稱淡水區水源街一處民宅發生人員爭吵，有人受傷，溫姓警員趕赴現場，屋中老婦驚叫「救命」逃出，溫員引導老婦開門，進入屋內驚見男子倒臥地面，頸部纏繞窗簾，已明顯死亡。

警方介入調查，老婦指稱死者是她兒子，凶嫌是她孫子，孫子黃男與黃父發生爭吵衝突後已不見蹤影，員警旋即清查黃男可能躲藏處，因轄區警方已多次處理黃姓父子家暴案，案發當天清晨就在淡水一處宮廟前發現黃男，帶回偵辦。

據悉，黃姓父子長期感情不睦，士林地院家事庭2023年6月核發保護令，裁定黃男不得對黃父施暴，效期2年，未料黃男去年1月仍與黃父爭吵，先關閉家中監視器設備，再以窗簾纏繞黃父頸部，將其勒斃。

全案士檢原以國民法官程序起訴，後改行一般程序審理，士院今開庭審理，傳喚溫姓、王姓警員出庭作證，還原案件經過，其中問及「為何一開始就認定黃男殺害父親？」，逮捕黃男的王姓警員鑑於過去處理相關家暴案經歷，回答「依經驗判斷就是他」。

黃姓男子去年1月涉嫌違反保護令在住處以門簾勒斃親生父親，士林地檢去年5月依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。判決示意圖。圖／AI生成
黃姓男子去年1月涉嫌違反保護令在住處以門簾勒斃親生父親，士林地檢去年5月依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。判決示意圖。圖／AI生成

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