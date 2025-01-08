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台中轎車公園高速繞圈遭警攔查 逃逸自撞起出刀毒4人送辦

中央社／ 台中8日電

台中警昨天巡邏經太平區一處公園，發現1輛自小客車高速繞圈可疑，員警示意攔停，對方卻逃逸，警尾隨發現車輛已自撞路旁車輛，員警車上起出毒品與刀械，車內張男等4人落網送辦。

台中市警察局太平分局今天表示，坪林派出所員警7日下午5時多，巡邏經過太平區坪林森林公園，發現1輛自小客車不斷高速繞圈、形跡可疑，見到警方示意攔停，隨即加速駛離。

經員警呼叫線上警網支援，尾隨後發現自小客車於東平路近一江橋時，失控撞上路旁車輛，員警立即上前盤查，發現車內有3男1女共4人，並在車內查獲空氣槍2把、刀械2把、二級毒品安非他命（毛重57公克）、二級毒品依托咪酯煙彈3個（毛重22公克）及吸食器一批。

警方查出，車上乘載24歲張男（毒品通緝）、25歲廖男、20歲黃男、21歲陳女共4人，但4人對案情避重就輕，警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險等罪嫌，將張男等4人移送台中地檢署偵辦。

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台中警方7日巡邏經過太平區一處公園，發現1輛自小客車不斷高速繞圈、形跡可疑，員警攔查時對方卻加速逃逸，警方尾隨後發現自小客車失控撞上路旁車輛，員警立即上前盤查，在車上查扣毒品與刀械。圖／中央社
台中警方7日巡邏經過太平區一處公園，發現1輛自小客車不斷高速繞圈、形跡可疑，員警攔查時對方卻加速逃逸，警方尾隨後發現自小客車失控撞上路旁車輛，員警立即上前盤查，在車上查扣毒品與刀械。圖／中央社

毒品 自撞

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