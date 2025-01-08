彰化3男持槍搶走毒品 劫毒、販毒4人皆判刑

彰化王姓男子等3人向梁男佯稱買毒，持槍劫走毒品後即駕車逃逸，警方獲報陸續查獲相關犯嫌，法院近日將4人依攜帶凶器強盜、販毒未遂等罪判4年6月至9年6月不等刑期。

依據台灣彰化地方法院判決書，王姓男子與2名友人於民國111年，向梁姓男子面交第二級毒品甲基安非他命75公克，價值約新台幣10萬元。

3人要求梁姓男子上車坐在後座，待他們試用毒品後就將毒品拿走，王男並持改造手槍恫嚇梁男，要脅其下車，之後王男朝車輛後方擊發1槍，梁男聽聞槍聲深怕遭槍擊就趕緊下車，3人隨後開車逃逸，事後陸續遭警方查獲。

法官審酌，梁男助長濫用毒品惡習，也嚴重影響社會風氣，犯罪所生危害程度非輕；王男等3人共同商議佯裝以購買毒品方式，在人力優勢及改造槍枝遭擊發情形下，致使梁男不能抗拒以強取毒品，行為甚屬不該。

法院衡量4人犯罪動機、目的、手段、犯後態度等，將王男等3名被告依犯結夥3人以上攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑8年6月至9年6月不等；梁男販賣第二級毒品未遂罪，且為累犯，處4年6月刑期。可上訴。

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