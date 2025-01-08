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影／走私海洛因潛逃泰國遭通緝 調查局今押解返台歸案

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

通緝犯黃正成2007年自泰國運送第一級毒品海洛因來台遭查獲，東窗事發後潛逃泰國未歸遭到通緝，後在泰國被捕，服刑期滿後今天押解回台。黃正成搭乘華航CI-834航班於下午3時34分抵達桃機，調查局航業調查處人員立即上前確認基本資料並宣讀權益，隨後逮捕上銬解送基隆地方檢察署歸案。

法務部調查局國際事務處亞非事務科科長羅益培表示，我國籍男子黃正成於2007年受友人請託，以運輸費新台幣50萬元代價，將總重24.18公斤共60塊的第一級毒品海洛因磚藏在木製傢俱內自泰國運抵台灣，遭調查局航業調查處及關務署基隆關查獲，黃姓犯嫌在同年間即出境泰國未歸，基隆地方檢察署於2007年12月對黃正成發布通緝。

羅益培指出，調查局跟泰國緝毒單位於2009年共同成立專案小組，同年1月就在泰國清萊將黃正成逮捕歸案，案經過泰國法院判刑確定，後來因為泰王大赦，黃正成於2024年11月間服刑完畢後，泰國移民單位便通知調查局駐泰國法務秘書進行潛返作業並於今天返台，黃嫌抵台後將解送至基隆地檢署歸案。

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通緝犯黃正成於2007年走私毒品海洛因入台遭查獲，即出境泰國未歸遭通緝。2009年遭泰方逮捕入獄，2024年11月間服刑完畢後，今天由調查局押解返台。記者黃仲明／攝影
通緝犯黃正成於2007年走私毒品海洛因入台遭查獲，即出境泰國未歸遭通緝。2009年遭泰方逮捕入獄，2024年11月間服刑完畢後，今天由調查局押解返台。記者黃仲明／攝影

毒品 泰國 通緝

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