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調查局押解「全台十大惡人」 海洛因毒梟黃正成返台
調查局跨國緝毒再下一城。曾被喻為「全台十大惡人之一」的台灣首名海洛因大毒梟黃正成，經調查局與泰國執法機關密切合作，1月8日自泰國曼谷押解台，移送基隆地檢署歸案。黃正成曾與當時大哥廖正雄，在泰緬邊境金三角走私海洛因毒品回台，數量高達百公斤。
調查局航業處2007年間，查獲黃正成自泰國以「木桌傢俱」進口貨物，夾藏走私毛重24.18 公斤的一級毒品海洛英，涉違反毒品危害防制條例，全黃正成滯留泰國未返，基隆地檢署2007年發布通緝。
據調查，廖正雄販毒集團2007年計劃要走私毒品到台灣，檢調緊急指派專案小組成員前往泰北地區，與泰國軍警聯手，進入金三角地區，當場人贓俱獲，查獲1432公斤海洛因。黃正成當時逃過一劫，後來取代廖正雄，成為台泰間跨國毒品最大毒梟。
調查局與泰國執法機關共同成立專案追緝，雙方合作於2009年1月在泰國清萊將黃正成逮捕，泰國法院以輸出毒品罪判處50年有期徒刑，因泰王大赦，提早於去11月15日服刑完畢。
調查局駐泰國法務秘書及泰國移民局通力合作，順利押解黃正成搭乘華航於1月8日下午抵達桃園國際機場，並解送基隆地檢署歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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