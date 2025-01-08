邱軍肇事前與友人居酒屋歡聚 檢警查扣轎車「行車記錄器無記憶卡」

歌手邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，否認酒後駕車。檢察官昨天聲押獲准，持續追查邱軍肇事前動向，釐清是否酒後駕車。據了解，邱軍肇事當晚和女友及其他友人在居酒屋用餐，檢警將追查同行友人身分，調查相關事證，釐清邱軍是否酒駕。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，在基隆市信一路開車撞擊在車道上與人聊天的李姓計程車司機。車禍發生後，邱軍開車逃離現場。警方查出他的身分後，同月29日到警局製作筆錄。李男則在住院7天後，今年1月3日傷重不治。

檢警查扣肇事轎車，擋風玻璃右下方有蜘蛛網狀裂痕，右側照後鏡毀損，行車記錄器無記憶卡。據了解，邱軍辯稱當時不知是撞到人，以為是撞到石頭，也沒有酒後駕車。

檢察官從肇事車輛車況、道路監視器影像、證人證述等事證，認定邱軍涉犯駕車發生交通事故致人死傷而逃逸罪、過失致死等罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

法官審理後，指難認邱軍有逃亡之虞，但因是否酒駕，仍待調查傳喚相關證人，釐清邱軍肇事前用餐狀況，且邱軍手機仍有遭遠端操控刪除內容可能，及與證人勾串、滅證之虞，裁准羈押並禁止接見通信、授受物件。

邱軍26日深夜傳與女友及多名友人在基隆一家居酒屋用餐，女友有喝酒，並稱自己喝到不省人事。檢警持續蒐證，調查邱軍是否涉嫌酒後駕車，以及滅證等相關犯行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康