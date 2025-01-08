百億賭王林秉文再發文嗆藍白也跟我吃過飯 「別怪我魚死網破」

「百億賭王」林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案，去年12月5日開庭失聯，新北地院傳拘無著，顯已逃匿，依法沒入保金三百萬元，並對林秉文發布通緝；林秉文從今天凌晨起，在臉書粉絲頁一連發四文，還與立委徐巧芯打筆仗，他在最新貼文稱，他交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人。民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟我吃過飯嗎？相信大家心裡很清楚。

貼文稱，「任何接觸過我的人都清楚，我不懂政治，也無意參與其中。請不要把我無端扯進政治鬥爭中。如果你們這些藍粉、白粉還要刻意攻擊我，那就別怪我選擇魚死網破。反正你們已經認定，所有跟我吃過飯的人都是有問題的。但我要提醒，有些之前的確已經在新聞上曝光過，這是事實，但若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會變得更難看。」

林秉文貼文指出，他會接受司法的公平審判，也相信柯主席一樣會支持司法公正。不需要刻意煽動社會大眾的情緒，這樣的行為毫無意義。政黨的運作對社會穩定至關重要。勸勸你們的國會議員適可而止，不要只針對他做無謂的操作。

貼文一出，網友紛紛留言希望林秉文把跟他吃飯的名單公布出來，「挺都講出來！挺魚死網破！」、「哇靠林董！我要看到血流成河」，而徐巧芯也留言回嗆：

1、我沒跟你吃過飯。

2、你棄保潛逃就是干擾司法。

3、你要虛心聆聽反思就先回國。

4、沒有什麼民主潛逃這種事。