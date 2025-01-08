饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

饗饗微風信義店爆出疑似食物中毒事件，統計至今天上午11時，北市衛生局已接獲醫院通報就醫人數達19人，民眾用餐日期涵蓋1月5日、6日。另外，該店昨下午遭停業處分，晚間持續營業供餐，衛生局將依違反食安法第47條開罰，北市府今日確定重罰300萬元罰鍰。

衛生局表示，昨日接獲醫院通報，民眾有9人於1月5日至饗饗微風信義店用餐後，發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，超過北市「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」6人就醫規定，已依食安法第41條予以停業。

衛生局說，截至今日上午11時，醫院通報就醫人數已達19人，攝食日期涵蓋到1月6日，已依中央發布「疑似食品中毒事件處理原則」向疾病管制署申請流行病學調查。

衛生局指出，昨日下午已送達停業處分，晚間主動查獲業者持續營業，會依違反食品安全衛生管理法第47條第13款，綜合評估影響層面予以重罰，最高可裁處300萬元罰鍰。