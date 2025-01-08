新竹棒球場案調查進度到哪？ 新竹地檢署：持續偵辦中

新竹棒球場爭議真相遲遲未有調查結果，國民黨團質疑2022年監察院就已立案調查，是否檢調存在調查延宕，監察院今將鍋甩給新竹地檢署，強調監察院調查是事後權「一直在等地檢署調查」，對此新竹地檢署則回應「因棒球場案卷證資料龐雜，目前檢察官仍持續積極偵辦中」。

新竹地檢署表示，棒球場案經檢察官指揮法務部調查局及廉政署等單位共同偵辦，偵辦過程歷經多次執行搜索、傳喚及拘提相關涉案人員並持續調取案件資料進行偵查，但因卷證資料龐雜，目前檢察官仍持續積極偵辦中。

竹檢同時強調，呼籲外界避免以訛傳訛，尊重司法程序，以確保調查順利進行，還原案件真相。案件調查完畢後，將儘速向社會大眾說明案情與調查結果。

新竹棒球場2022年7月啟用後，發生多起爭議，包含球場設施不良，甚至導致選手受傷，後上任的新竹市長高虹安更從球場底下挖出疑似廢棄物，令棒球場至今仍無法正常營運，不過新竹地檢署卻早在2022年7月當時就已組成專案小組分案偵辦，但遲未有調查結果，使得外界不斷質疑是否檢調偵辦「不積極」。

國民黨團今天在立法院召開記者會提出4點訴求，第一是要求監察院、廉政署、檢調單位立即繼續啟動全面調查，針對工程預算暴增、行政流程缺失，結構安全等等做出具體交代。