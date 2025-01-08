「百億賭王」林秉文通緝後臉書首發聲 道上曝：14億賭債未了

「百億賭王」林秉文落跑遭通緝後首度於臉書發聲。圖／聯合報系料照片 「百億賭王」林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案，去年12月5日開庭失聯，新北地院傳拘無著，顯已逃匿，依法沒入保金三百萬元，並對林秉文發布通緝；據了解，林秉文今日在臉書發文，強調逃亡的原因「不是因為司法問題，是因為有個人因素」；還說「豬不是笨，只是單純」。

據了解，林秉文（PGTalk負責人）今年初集資投資越南賭場負債數十億元，遭台北市大安區通化街知名角頭押走「債務協商」，林秉文當時不斷打電話向外界求援「交保」，但多數人都沒接，最後該名大哥叫林秉文不用再打，直接說明還款方式，林秉文費盡唇舌畫大餅，對方才放人。道上傳聞林秉文遠走他鄉，與此事件不無關聯。

道上指出，林秉文除了與通化街角頭有債務糾紛，先前還與熟識的新北角頭有筆14億元賭債扯不清，該角頭以開設地下天九牌聞名，林秉文以往都會去捧場，即便輸錢對方也很少要帳，都是先讓他掛「票眼」，多年來金額高達14億元；近日江湖傳聞，林秉文對外宣稱該筆14億元賭債是對方欠他，讓該角頭相當不滿，認為林秉文本末倒置，因而四處跟江湖友人抱怨，兩人的糾紛在博弈圈不是秘密，但雙方目前沒有想爭執這筆錢。徐巧芯跟林秉文還在留言區互嗆，火藥味十足。

國民黨立委徐巧芯日前釋出陸委會副主委梁文傑2022年與林秉文出席同個場合影片，引發輿論熱議。林秉文為此發文反擊，並首次公開說明他逃亡的原因，強調自己「不是因為司法問題，是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」。

林秉文指出，不實指控亂噴政治口水，知不知道你們的口水有多臭？隨意亂噴到別人臉上，是一種非常不禮貌的行為，你們自己心裡清楚嗎？是非對錯，不是靠聲音大就能成為真理。指責我沒關係，但你們不應該無端牽扯無辜的人。

「吃飯、喝酒是我個人的生活方式，用來紓解壓力。我坦白曾經犯過錯、但就沒有改過自的機會嗎？就不能交朋友了嗎？ 難道就因為你們的亂噴亂罵，我就必須改變嗎？如果我的行為有問題，那也是我自己的問題，錯不在別人」。

林秉文抱怨，「我的案件屬性和別人的案件完全不同，為什麼你們要進行不恰當的比較？既然這樣，讓我們把一切攤在陽光下，公開所有細節，讓社會評判。我希望的是正義與透明，而不是被你們用空洞的言論誤導，讓司法的公正性被影響。整天批判別人，你們是否想過，也好好檢視你們自己身邊的人吧！再出來噴吧！小心火燒到自家人同黨人喔！

林秉文說，「我對自己的行為負責，但你們的無端批評，不僅傷害了我，也摧毀了許多無辜的人。希望你們能停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實，因為謊言和抹黑終究無法長久。再次強調我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控」。