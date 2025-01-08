「不要動搶劫」 嚇壞銀行辦事民眾 防搶提高意識警護鈔

「不要動！錢拿出來！」騎著贓車頭戴安全帽的持槍搶匪，衝進銀行的瞬間就被埋伏的便衣刑警逮捕。農曆春節將至，桃園市中壢及楊梅警分局辦理防搶演練，提醒民眾有防衛意識。

中壢警分局指出，春節即將到來，為防歹徒覬覦錢財伺機搶劫金融機構，特別與聯邦銀行高榮分行合作，規畫由男警飾演持槍歹徒，想利用銀行打烊前忙於結帳警戒心較低的僥倖心理，先行進入銀行勘場，怕被認出來還沒有脫下安全帽，卻沒想到這樣可疑的舉動，立刻就被機警的銀行警衛發現並主動上前關心時並提醒進入銀行需脫下安全帽，沒想到歹徒怕事跡敗露隨即騎機車離開，警衛人員也記下車號向銀行襄理報告後，襄理更是立即向分局報案反映狀況。

中壢警分局勤務中心接獲報案後立即派遣員警趕往現場了解，不僅對贓車發動攔截圍捕，偵查隊以防萬一也指派2名刑警在場喬裝埋伏，劫匪果然趁警車離開現場後大膽回到銀行，持槍衝進銀行大喊，馬上就被訓練有素的埋伏勇警奪槍制伏逮捕。

而楊梅分局則於楊梅區農會舉辦防搶演練，扮演歹徒的員警COSPLAY周星馳電影中的經典角色九世惡人，以凶狠的表情持刀走進農會，朝行員喝斥「搶劫，通通不准動」，同時挾持民眾，此時農會行員機警按下警報器，楊梅警分局勤指中心接獲楊梅農會警報通知，立即通知線上巡邏警力到場支援，歹徒見警力到場便持刀攻擊揮舞，所幸支援警力機警迅速制伏歹徒，順利將歹徒圍捕到案。