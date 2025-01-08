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歌手邱軍羈押禁見 入基隆看守所情緒穩定無不適

中央社／ 基隆8日電

歌手邱軍涉開車撞死李姓排班計程車司機後逃逸，基隆地方法院昨天晚間裁定邱軍羈押禁見，邱軍深夜送至基隆看守所後情緒穩定，身體並未感到不適，今天早餐為黑糖饅頭及豆漿。

法官昨天晚間9時許召開羈押庭後，約在昨天晚間10時裁定邱軍羈押禁見，邱軍昨天深夜11時許被戴上手銬，在基隆地檢署法警押解下帶上車送至基隆看守所。

所方今天表示，邱軍入所後，所方依羈押法規定，對邱軍本人及攜帶物品安全檢查，並記錄邱軍健康狀況，邱軍自述有高血壓及痛風，分配在多人舍房，入所後情緒穩定，未感到身體不適，若邱軍反映身體不適，所方會協助就醫。

根據所方公布的菜單，邱軍今天的早餐為黑糖饅頭及豆漿，午餐菜色為香蒜醋乾拌麵、炒扁蒲及紫菜蛋花湯，晚餐為滷黑輪、豆干炒小魚乾、炒青江菜及冬瓜茶。

邱軍去年12月27日凌晨4時許駕車行經基隆市信一路時，涉撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓、陳姓男子，案發後邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離去。

李男於今年1月3日凌晨傷重不治，全案朝過失致死等罪嫌偵辦。邱軍昨天下午到庭應訊後，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

基隆 計程車司機 邱軍

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