影／早餐店外置物台下有毒品 毒蟲怕女友發現趁店家未營業臨時藏毒

台北市內湖警分局文德所上個月接獲報案，轄內一處早餐店員工，清晨打掃準備開店時，在店外置物台下撿到零錢包，員工以為是先前用餐客人不慎遺落，打開零錢包確認內容物時，卻發現內藏疑似毒品的不明粉末，趕緊報警處理。

警方到場後，確認零錢包內有安非他命數包及吸食器器具，警方調閱案發地點監視器，鎖定一名男子，趁店家還沒開門營業，將零錢包藏放店外置物台下後離去。

警方擴大調閱沿途監視器，確認男子駕駛車輛車號，鎖定男子44歲郭姓毒犯，警方向士林地檢及地院聲請拘票、搜索票，日前逮捕郭嫌到案，並查扣安非他命數包、吸食工具及手機，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警方說，郭嫌有相當多的毒品前科，是治安顧慮人口，常被警方查訪關注，他當天要去找女朋友，一來他被怕警方找上門，發現身上藏有毒品，二來女朋友也不喜歡他再碰毒品，因此為維護形象，臨時起意將毒品先放在早餐店的置物台下，不料一時忘記要拿回來，還沒取回毒品就被人發現，更因此被警方逮捕。