邱軍在看守所度過第一晚 早餐黑糖饅頭和豆漿

歌手邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，檢察官懷疑他酒駕，邱否認。檢方昨聲押，法官裁准，午夜被送進基隆看守所。邱軍被羈押一夜，今早的早餐為黑糖饅頭和豆漿，近期將在看守所等待檢方提訊。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，在基隆市信一路開車撞擊在車道上與人聊天的李姓計程車司機。車禍發生後，邱軍開車逃離現場，2天後才到警局說明。李男在住院7天後，醫師今年1月3日宣告傷重不治。

據了解，邱軍辯稱車過當時不知是撞到人，沒有酒後駕車。檢察官從肇事車輛撞痕、道路監視器影像、證人證述等事證，認定邱軍涉犯駕車發生交通事故致人死傷而逃逸罪、過失致死等罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

法官昨晚9時開庭審理，認為邱軍雖在案發後逃離現場，但後來有應通知及傳喚到案，難認有逃亡之虞。至於檢察官認為邱軍酒後駕駛，此一情節尚待調查邱軍當日用餐狀況，有必要傳喚相關證人釐清，加上邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容之可能，有與證人勾串、滅證之虞，所以裁准羈押並禁止接見通信、授受物件。

檢方昨天午夜以勘驗車中型巴士，將邱軍送往基隆看守所。依據所方公布的當周菜單，邱軍今天的早餐為黑糖饅頭和豆漿，午餐菜色為香蒜醋乾拌麵、炒扁蒲和柴菜蛋花湯，晚餐為滷黑輪、豆干炒小魚乾、炒清江菜和冬瓜茶。