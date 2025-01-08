「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

車手頭蘇柏源與楊姓、陳姓男子參與詐騙，2022年8月17日楊、陳提款時被逮，供出蘇，蘇要求楊2人改供詞卻遭楊索討800萬元「改口費」。蘇約談判，卻先後槍斃楊、陳，一審被判無期徒刑。台灣高等法院昨辯論終結，蘇向陳母鞠躬致歉，表示因自己的衝動毀了3個家庭，他有心和解但因身在監所而無法籌錢，將來有機會將代替死者盡孝。

蘇柏源原本和2名死者的家屬和解，但參與和解的胞兄蘇柏毅事後卻失聯，沒有賠償，讓被害家屬覺得受二度傷害。日前蘇透過「前舅子」伸援賠償家屬20萬元，高院定1月15日宣判。

38歲的蘇柏源與27歲的陳姓、楊姓男子是詐團同夥，擔任車手的楊與陳於2022年8月間提款時遭警方逮捕，供出「車手頭」蘇柏源。蘇要求楊等人改口，卻被要求給付800萬元，蘇心生不滿，買了手槍及子彈。

同年9月1日晚間7點31分，蘇攜槍前往桃園區中華路套房與楊等見面，亮槍後要求除楊2人外的在場人全離開。等到套房無其餘外人，蘇與楊、陳口角，盛怒下先朝楊的右太陽穴處及頭頂處接連射擊2槍，又向前朝陳右邊太陽穴處開槍，兩人當場死亡。蘇犯後逃亡3天落網。

桃園地院審理時，蘇自陳因楊、陳因在另起詐欺案中供出他，害他被關而心生不滿，不過他辯行凶前曾吸食K他命，導致辨識能力降低。精神鑑定報告則指蘇案發前雖施用K他命，但沒影響辨識或控制能力。

桃院審酌蘇柏源僅因爭執即起意殺人，甚為偏執，長期監禁和輔導治療後是否能改正回歸社會是疑問，依殺人、槍砲等罪判蘇無期徒刑，併科5萬罰金。

案經上訴，訴訟代理人於去年10月15日高院開庭時，向法官表示一審期間被害人家屬堅持死刑，後來經調解，才接受和解條件，但沒想到蘇的哥哥蘇柏毅自此失聯，「1塊錢都沒付」，家屬相當生氣。

高院7日審理時，雙方和解成立，但聲請訴訟參與的陳姓死者母親忍不住抱怨，稱蘇未履行先前的和解條件。訴訟代理人表示，蘇蓄意殺害2人，符合去年憲判8號「情節最嚴重」之罪，家屬白髮人送黑髮人難以承受；因蘇已先賠償20萬元，並承諾每月匯5千元給被害家屬，若依此條件給付，願尊重合議庭量刑。

檢察官認為，蘇柏源家庭經濟狀況不佳，但他長期受家人疼愛，家人疼愛不能當成減刑的因素，案發時蘇先請其他人離開，可見非不能自制，犯後各種計畫也顯示殺人不是情緒衝突下的行為。

蘇的律師指蘇不是無差別殺人，也不是殺非常多的人，不符合「情節最嚴重」條件，且他也沒有凌虐、殺害老弱婦孺，死刑不能是科刑的選項。律師說，蘇有復歸社會可能，請求改判有期徒刑。