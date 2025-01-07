法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

歌手邱軍涉嫌在基隆市開車肇事逃逸，並造成李姓計程車司機傷重死亡，檢察官偵訊後聲請羈押禁見。基隆地方法院法官今晚審理後說，難認邱有逃亡之虞，但是否酒後駕車尚待檢方調查，邱的手機也有遭遠端操控刪除內容可能，因此准予羈押禁見。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，撞擊站在車道與人聊天的李男。車禍發生後，邱軍開車續往前行駛約50公尺曾停車，也有人拍打車身，但邱未下車，駛離現場，兩天後才前往警局製作筆錄。

李男今年1月3日死亡，基隆地檢署檢察官今依涉嫌肇事逃逸、過失致死罪嫌傳訊邱軍。為確保邱軍到庭，警方持傳票與邱相約在台北見面，開偵防車載他前往基隆地檢署。

邱軍穿黑色外套、戴黑色帽子、並戴口罩，下車後面對媒體詢問是否酒駕、要不要向死者和家屬道歉不發一語，快步爬樓梯上4樓，進入偵查庭接受檢察官訊問。

檢察官偵訊2個多小時後，認定邱軍涉犯刑法第185條之4第1項後段，駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

基隆地院今晚7時30分許收受檢察官聲請羈押聲請書及卷證，法官先閱卷，晚間9時開庭審理後指出，邱男在案發後雖有逃離現場，但事後都有應通知及傳喚自行到案，難認犯罪後有逃亡之虞。

法官說，檢察官在羈押聲請書中，就發生車禍原因，提及認為邱軍有酒後駕駛情形，此一情節尚待檢察官調查當日用餐狀況，有必要傳喚相關證人釐清。邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容之可能。檢察官認為邱軍有與證人勾串、滅證之虞有理由，法官認為無從以具保防阻發生，裁准邱軍羈押並禁止接見通信、授受物件。

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歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官聲押，基隆地院法官今晚裁准。聯合報系資料照片 歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官聲押，基隆地院法官今晚裁准。記者邱瑞杰／翻攝