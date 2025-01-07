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檢察官聲押…邱軍是否進看守所？ 法官今晚9時開庭審理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌開車肇事致人於死逃逸，檢察官今天偵訊後，向基隆地方法院聲請羈押禁見。基隆地院今晚表示，法官已在閱卷，預訂晚間9日開庭訊問被告。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，撞擊站在車道與人聊天的李男。車禍發生後，邱軍開車續往前行駛約50公尺曾停車，也有人拍打車身，但邱未下車，駛離現場，兩天後才前往警局製作筆錄。

李男今年1月3日死亡，基隆地檢署檢察官今依涉嫌肇事逃逸、過失致死罪嫌傳訊邱軍。為確保邱軍到庭，警方持傳票與邱相約在台北見面，開偵防車載他前往基隆地檢署。

邱軍穿黑色外套、戴黑色帽子、並戴口罩，下車後面對媒體詢問是否酒駕、要不要向死者和家屬道歉不發一語，快步爬樓梯上4樓，進入偵查庭接受檢察官訊問。

檢察官偵訊2個多小時後，認定邱軍涉犯刑法第185條之4第1項後段，駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍涉嫌肇事致人於死逃逸、過失致死罪，檢察官今天偵訊後聲押禁見，基隆地院預定晚間9時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝
歌手邱軍涉嫌肇事致人於死逃逸、過失致死罪，檢察官今天偵訊後聲押禁見，基隆地院預定晚間9時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝
歌手邱軍涉嫌肇事致人於死逃逸、過失致死罪，檢察官今天偵訊後聲押禁見，基隆地院預定晚間9時開庭審理。聯合報系資料照片
歌手邱軍涉嫌肇事致人於死逃逸、過失致死罪，檢察官今天偵訊後聲押禁見，基隆地院預定晚間9時開庭審理。聯合報系資料照片
歌手邱軍涉嫌肇事致人於死逃逸、過失致死罪，檢察官今天偵訊後聲押禁見，基隆地院預定晚間9時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝
歌手邱軍涉嫌肇事致人於死逃逸、過失致死罪，檢察官今天偵訊後聲押禁見，基隆地院預定晚間9時開庭審理。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 檢察官 肇逃 邱軍

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