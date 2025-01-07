邱軍肇逃2天才出面…檢方聲押理由曝 追查是否酒駕肇禍

歌手邱軍涉嫌開車肇事致人於死逃，檢察官今天偵訊後，提出4理由向法院聲請羈押。死者家屬說沒證據，但認為邱軍酒後駕車才會逃離現場。檢察官羈押理由包括有勾串證人、滅證之虞，法院裁定羈押有助釐清邱軍肇事前行蹤，以及是否酒後駕車肇禍。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，在基隆開車肇事，撞傷李姓運將後，未停留現場下車協助救傷及後續調查，雖一度停下，但又駛離現場。警方查出他涉案後，多次聯繫，傳邱軍以很忙為由，遲至29日才到警局製作筆錄。

李男今年1月3日傷重不治，基隆地檢署檢察官今開偵查庭，傳訊邱軍。為確保邱軍到庭，警方持傳票與邱相約在台北見面，再開偵防車載到基隆地檢署，接受檢察官訊問。

檢察官偵訊2個多小時後，認定邱軍涉犯刑法第185條之4第1項後段，駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

道路監視器有拍攝到李男遭行駛中轎車撞擊過程，成為邱軍涉案嫌疑重大證據。案發後逃離現場，且在警方查出他涉案後，2天後才出面說明，而有逃亡、串證、滅證之虞。

死者家屬質疑邱軍酒後駕車肇事，理由是發生車禍後，邱軍當下可能緊張跑掉，但也應該很快出來面對，懷疑他是酒後開車才會逃逸，並拖延2天才出面接受警方調查。

檢警將調查邱軍肇事前行蹤，了解他當晚還去過那些地方，和那些人相處，以及有沒有喝酒。法院若裁定羈押邱軍，更可確保邱軍不與他人勾串證詞，或是消除相關證據，以利釐清案情。

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歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。記者邱瑞杰／翻攝 歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。記者邱瑞杰／翻攝

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。聯合報系資料照片