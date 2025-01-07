邱軍撞死人肇逃母親道歉 家屬批天理不容：成年人要自己面對

歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子遭函送法辦，基隆地檢署檢察官7日傳喚邱軍到庭應訊，邱軍約於下午3時抵達地檢，頭戴黑色帽子並戴上口罩，面對媒體詢問不發一語。中央社

歌手邱軍涉嫌開車撞死排班計程車司機李男，遭檢察官聲押禁見，邱軍的母親侯佩芳指想關心，但對方避不見面。李男家人說，邱軍是成年人要自己面對，邱軍不聞不問天理不容。

侯佩芳今天在臉書（Facebook）發文表示，兒子邱軍會給大家一個道歉，也不願這樣的事發生，現在經紀公司也積極處理中，雖然事發當下有去關心對方，但對方避不見面，她還是要向受難家屬說聲抱歉，「千千萬萬的對不起，我們會面對的，我們不會逃避」。

對此，李男的嫂嫂說，她只針對當事人邱軍，對於邱軍家人的言論不會有任何（評論），邱軍已是成年人，不管遇到什麼事，應該要自己面對，至今沒有一通電話關心李男，甚至李男死亡後，還是不聞不問，她只能說「天理不容，公道自在人心」。

李男嫂嫂說，她有接到一通不明電話，電話那頭女性講完換男性接電話，對方提到有誠意要來商談和解，她回應全交由警方處理，一切走司法程序，對方也提出想探視當時在加護病房的李男，她則回應，謝謝，暫時不想受到打擾。

李男嫂嫂表示，當時不知道對方是誰，莫名其妙接到電話，當下反應認為詐騙集團這麼多，更何況她不是當事人，不知要回應什麼。製作筆錄時，從監視器畫面看見，邱軍開車撞到李男後，往前開一小段距離停下，有1人追上來敲車窗，接著邱軍就開車離去，現在只希望李男能安息，也希望李母和家人不要再受到騷擾。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行經基隆市信一路時，撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離去，李男於今年1月3日凌晨傷重不治，全案朝過失致死等罪嫌偵辦，邱軍今天下午到庭應訊後，檢察官認邱軍有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。