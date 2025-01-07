退休女警當戀愛詐騙車手 前同事嘆：值勤時就是頭痛人物

台北市捷運警察隊一名57歲退休張姓女警被爆擔任詐騙集團車手，據知情人士透露，該名退休警在執勤時狀況百出，確實是頭痛人物。

據了解，新莊警方接獲39歲男子報案，指出62歲母親遭網路戀愛詐騙，前後更面交4次，經額多達600萬元，而面交的車手正是張女。新莊警日前再度相約面交時，一舉逮捕，因此才查出張女竟是台北市捷運警察隊退休員警。

知情人士表示，張女確實是頭痛人物，曾經和同事有口角甚至告上法院，起因只是同事用腳踢桌子，孰料，張女竟以背後像是被人開槍一樣受到驚嚇，因此告對方殺人未遂，最後張女法院判濫用司法資源。