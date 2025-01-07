快訊

高雄警家成麻將賭場！擺麻將桌賺抽頭金200元 遭免職恐丟數百萬退休金

法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

聽新聞
0:00 / 0:00

邱軍撞運將肇逃罪嫌重大 有逃亡串證之虞遭聲押禁見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌開車肇事逃逸，被撞的李姓運將傷重不治。邱軍今天出庭接受檢方偵訊前，面對媒體詢問不發一語，檢察官偵訊2個多小時後，認涉犯肇事逃逸、過失致死罪嫌重大，且有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，撞擊站在車道與他們聊天的李男。車禍發生後，邱軍開車續往前行駛約50公尺曾停車，也有人拍打車身，但邱未下車，駛離現場。

邱軍兩天後才出面，前往警局製作筆錄。據了解，邱稱車禍當時不知自己撞到人。李男的二嫂無法接受邱軍肇事逃逸的行為，指就算當時可能緊張跑掉，也應該很快出來面對。懷疑酒後開車才會逃逸。

李男今年1月3日死亡，檢察官相驗後，擇期解剖釐清死因，今依涉嫌肇事逃逸、過失致死罪傳訊邱軍。為確保邱軍到庭，警方持傳票與邱相約在台北見面，開偵防車載他前往基隆地檢署。

邱軍穿黑色外套、戴黑色帽子、並戴口罩，下車後面對媒體詢問是否酒駕、要不要向死者和家屬道歉不發一語，快步爬樓梯上4樓，進入偵查庭接受檢察官訊問。

李男的二哥和二嫂昨天指責邱軍肇事逃逸，連最基本的人道精神都沒有，後續表現更枉為人。雖無證據，但合理懷疑案發當天邱軍酒後駕車，才會逃離現場。

邱母今在臉書說，邱軍會給大家一個道歉，事發後有去關心對方，但對方避不見面，她還是要向受難家屬說聲抱歉，千千萬萬的對不起，他們會面對，不會逃避。

李男的二嫂回應，案發後只接到一通女性打來的電話，後來換男性講電話，表示有誠意要和解。她回說全交由警方處理，一切就走司法途徑。對方有說要去探望病人，她回答謝謝你，但暫時不希望「你們再打擾我們」。

李男的二嫂說，邱軍開車撞到人是事實，邱軍到警局做筆錄時，應該知道被他撞傷的人在加護病房，有常識的人應該會問、會去看吧？至今未出面，家屬覺得很無奈，現在只想要死者能夠安息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。記者邱瑞杰／攝影
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。記者邱瑞杰／攝影
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。聯合報系資料照片
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。聯合報系資料照片
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵訊後聲押禁見。圖／讀者提供

基隆 檢察官 聲押 肇逃 邱軍

延伸閱讀

邱軍疑酒駕肇逃！尾牙主辦單位公開6位數酬勞急找人救場

獨／邱軍「以為對方會康復」 ！警方疑酒駕他稱沒喝

衝撞系情歌手被譙爆！邱軍神隱不道歉 悄悄刪光自介

2好友都被酒駕害死 邱軍撞死人肇逃：不知道撞到人

相關新聞

邱軍撞運將肇逃罪嫌重大 有逃亡串證之虞遭聲押禁見

歌手邱軍涉嫌開車肇事逃逸，被撞的李姓運將傷重不治。邱軍今天出庭接受檢方偵訊前，面對媒體詢問不發一語，檢察官偵訊２個多小時...

北捷警察隊退休女警竟淪車手 詐被害人600萬被埋伏逮捕

退休女警竟淪車手！台北市捷運警察隊57歲張姓前女警，竟擔任詐騙集團車手，新莊警方昨天埋伏當場逮捕張女，並起出100萬元現...

抓到了！新北男狂刺前妻逃2小時落網 3歲兒子在旁目睹

新北市24歲葉女今天下午帶3歲兒子至永和1間超商時，遇上30歲李姓前夫，李男涉持水果刀狂刺葉女背部及大腿，犯案後帶著兒子...

家擺麻將桌賺抽頭小利200元 雄警涉賭免職…恐失數百萬退休金

湖內警分局警備隊林姓警員被控在家擺麻將桌「抽頭」賭博，昨天湖內分局持搜索票搜索，當場逮到林男與3名賭客正在打麻將，市警局...

高雄警家是麻將賭場！督察衝現場抓人 記2大過免職

高雄市警局督察室接獲檢舉，指湖內警分局警備隊林姓員警與女友經營麻將賭場，市警局靖紀小組與湖內分局昨前往搜索，當場查獲林男...

邱軍媽媽指被害家屬「避不見面」 死者二嫂：暫不想被打擾

歌手邱軍涉嫌開車肇事逃逸，被撞的李姓計程司機傷重不治，李的家人不諒解邱軍至今未出面。邱母今在臉書說，有去關心，但對方避不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。