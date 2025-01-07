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抓到了！新北男狂刺前妻逃2小時落網 3歲兒子在旁目睹

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市24歲葉女今天下午帶3歲兒子至永和1間超商時，遇上30歲李姓前夫，李男涉持水果刀狂刺葉女背部及大腿，犯案後帶著兒子騎車逃逸，葉女身中多刀倒臥血泊目前在加護病房。警方約2小時後在新莊逮捕李男，朝殺人未遂傷害罪嫌偵辦。

新北市消防局今天下午2時接獲報案，有名女子被砍倒臥在永和區永和路一段1間超商內。救護人員到場發現被砍葉女意識清醒，但背部及大腿多處穿刺傷，立即送往雙和醫院，初步暫無生命危險，送加護病房觀察。

永和警方到場了解，砍人的是葉女的前夫30歲李姓男子，今天下午2時許葉女帶著3歲兒子行經永和路一段1間超商時遇到李男，雙方起口角後李男當著3歲兒子面前持水果刀猛刺葉女背部及大腿，葉女身中多刀；李犯案後帶著小孩騎機車逃逸。

警方調閱監視器，發現李男逃往新莊區瓊林路父母住處，前往追捕，但到場時李男已離開。經持續調閱監視器追查，發現李男帶著小孩前往新莊鴻金寶賣場，再趕往追捕，下午4時許在賣場內將李男逮捕，帶回警局釐清犯案動機，詢後將依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。

永和警方在新莊將李男逮捕，3歲兒則在一旁。記者黃子騰／翻攝
永和警方在新莊將李男逮捕，3歲兒則在一旁。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 殺人未遂 永和 父母 超商

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