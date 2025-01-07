家擺麻將桌賺抽頭小利200元 雄警涉賭免職…恐失數百萬退休金

湖內警分局警備隊林姓警員被控在家擺麻將桌「抽頭」賭博，昨天湖內分局持搜索票搜索，當場逮到林男與3名賭客正在打麻將，市警局今祭出2大過免職，不過究竟是林男還是女友負責抽頭，兩人供詞不一，後續將由高雄地檢署釐清。

52歲林男原先在林園警分局任職，因出入八大場所被查報，2022年被調至湖內警分局列管。

林男從警逾30年，原可享受今立法院通過的所得替代率提高方案，如今免職後無法領到退休金，為抽頭小利痛失數百萬元，損失慘重。未來林男若要保住退休金，只剩申覆及打行政訴訟一途。

高雄市警局接獲舉報，稱林男在三民區住處設麻將桌抽頭，昨天林男結束勤務後返家，湖內警分局及市警局人員便持搜索票入內，當場查獲林男與3名賭客正在打麻將。

現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等物，經查該賭場為林男與余姓女友經營，但究竟是誰抽頭，兩人供詞不一，警詢後將依賭博罪將林男、余女移送法辦。至於其他賭客則依社會秩序維護法移送裁罰。