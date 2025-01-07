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高雄警家是麻將賭場！督察衝現場抓人 記2大過免職
高雄市警局督察室接獲檢舉，指湖內警分局警備隊林姓員警與女友經營麻將賭場，市警局靖紀小組與湖內分局昨前往搜索，當場查獲林男與3名牌友打麻將，因林有抽頭，被依賭博罪送辦，並已影響警譽重大，祭出2大過免職處分。
據了解，昨天林員正常上班，下午4點結束勤務後返家，因警方接獲林在家中經營賭場，便報請高雄地檢署指揮偵辦，前往林男位於三民區住處查緝。
警方進門後，當場查獲林員與3名賭客正在打麻將，現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等物，經查該賭場為林員與余姓女友經營，全案警詢後，依賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。
林男原先在林園警分局服務，因出入不正當場所被警局列管後調至湖內警分局警備隊，勤務表現正常。
高雄市警局表示，林員為列冊輔導人員卻不知悔改、一再犯錯，因此從重懲予林員一次記二大過免職處分。
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