快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄警家是麻將賭場！督察衝現場抓人 記2大過免職

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市警局督察室接獲檢舉，指湖內警分局警備隊林姓員警與女友經營麻將賭場，市警局靖紀小組與湖內分局昨前往搜索，當場查獲林男與3名牌友打麻將，因林有抽頭，被依賭博罪送辦，並已影響警譽重大，祭出2大過免職處分。

據了解，昨天林員正常上班，下午4點結束勤務後返家，因警方接獲林在家中經營賭場，便報請高雄地檢署指揮偵辦，前往林男位於三民區住處查緝。

警方進門後，當場查獲林員與3名賭客正在打麻將，現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等物，經查該賭場為林員與余姓女友經營，全案警詢後，依賭博罪及社會秩序維護法移送法辦。

林男原先在林園警分局服務，因出入不正當場所被警局列管後調至湖內警分局警備隊，勤務表現正常。

高雄市警局表示，林員為列冊輔導人員卻不知悔改、一再犯錯，因此從重懲予林員一次記二大過免職處分。

林姓警員在家中擺麻將抽頭200元，被抓後今被記2大過免職。記者張議晨／翻攝
林姓警員在家中擺麻將抽頭200元，被抓後今被記2大過免職。記者張議晨／翻攝
林姓警員在家中擺麻將抽頭200元，被抓後今被記2大過免職。記者張議晨／翻攝
林姓警員在家中擺麻將抽頭200元，被抓後今被記2大過免職。記者張議晨／翻攝

警察 賭博 賭場 高雄市 麻將

延伸閱讀

大咖接力！陳其邁說了 不只廣末涼子、金秀賢也會來高雄

高雄南延案 國民黨：浪費公帑和韓國瑜公道該找誰討？

獨／爆乳妹揭高雄警邀吸毒露點火辣照曝光 警將約談

高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 曾涉足這場所違紀列管

相關新聞

高雄警家是麻將賭場！督察衝現場抓人 記2大過免職

高雄市警局督察室接獲檢舉，指湖內警分局警備隊林姓員警與女友經營麻將賭場，市警局靖紀小組與湖內分局昨前往搜索，當場查獲林男...

北捷警察隊退休女警竟淪車手 詐被害人600萬被埋伏逮捕

退休女警竟淪車手！台北市捷運警察隊57歲張姓前女警，竟擔任詐騙集團車手，新莊警方昨天埋伏當場逮捕張女，並起出100萬元現...

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

新北市永和區24歲葉姓女子今天下午2時許與前夫在1間超商談判，雙方發生爭執後前夫竟持水果刀猛刺葉女背部及大腿，葉女身中多...

邱軍現身！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

歌手邱軍涉嫌開車撞擊在車道與友人聊天的李姓計程司機，李男送醫7天傷重不治面。基隆地檢署檢察官今天下午開偵查庭，邱軍下午近...

家擺麻將桌賺抽頭小利200元 雄警涉賭免職…恐失數百萬退休金

湖內警分局警備隊林姓警員被控在家擺麻將桌「抽頭」賭博，昨天湖內分局持搜索票搜索，當場逮到林男與3名賭客正在打麻將，市警局...

持刀刺傷前妻攜兒逃 新北男逃2小時賣場內落網

新北市24歲葉女今天下午帶3歲兒子至永和1間超商時，遇上30歲李姓前夫，李男涉持水果刀狂刺葉女背部及大腿，犯案後帶著兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。