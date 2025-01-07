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邱軍媽媽指被害家屬「避不見面」 死者二嫂：暫不想被打擾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍涉嫌開車肇事逃逸，被撞的李姓計程司機傷重不治，李的家人不諒解邱軍至今未出面。邱母今在臉書說，有去關心，但對方避不見面，但仍要向家屬說「千千萬萬的對不起」。李男的二嫂表示，曾接到來電說要和解，要去探望病人。她回答謝謝，但暫時不希望再打擾他們。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，在通過義四路口後，撞到在車道上與人聊天的李男。車禍發生後，邱男開車行駛約50公尺後停下，有路人拍他的車身示意出車禍了，但邱未下車並開車離去。警方當天查出涉案車輛車主是邱父，後來才查出是邱軍開車肇禍。多次聯繫後，邱軍在12月29日到案說明。

李男身受重傷，送醫急救無效，今年1月3日死亡。檢察官當天相驗後，決定擇期解剖，釐清死因。檢察官並在今天下午開偵查庭，傳訊邱軍，依過失致死、肇事致人於死逃逸罪嫌偵辦。邱軍步入偵查庭前，面對記者詢問不發一語。

李男家屬昨天嚴詞指責邱軍肇事逃逸行為，並稱雖無證據，但合理懷疑案發當天邱軍酒後駕車，才會逃離現場。事關人命，就算當時可能緊張跑掉，也應該很快出來面對，但至今都未見邱軍出現，講一句直白一點、很難聽的話，「他到底是不是人啊？」

邱母今在臉書發文說，她的兒子邱軍會給大家一個道歉，他們也不願這樣的事發生。事發當下有去關心對方，但是對方避不見面，她現在還是要向受難家屬說聲抱歉，千千萬萬的對不起，他們會面對，不會逃避。

李男的二嫂今天說，案發後只接到一通女性打來的電話，接通當下沒有講得很清楚，後來換男生來講電話，直接講說要來和解。她回說現在的狀況，已經交由警方處理，一切就走司法。對方有說要去探望病人，她回答謝謝你，暫時不希望「你們再打擾我們」。

李男的二嫂表示，接到電話時，不知道是誰打的，也不知對方為何有她的電話，知道她的身分，所以當下的反應是那樣子，沒有多說什麼。對方當時說很有誠意要和解，但李男當時還在加護病房，全案已交由警方，家屬也不想要再講什麼，因為根本還搞不清楚狀況。

李男的二嫂說，邱軍開車撞到人是事實，李男也已經被撞到昏迷了。邱去做筆錄時，警察應該有跟他講李男在加護病房，有常識的人都應該知道附近醫院有幾家，會去看吧？會去問吧？家屬至今都覺得很無奈，其實家屬現在只想要李男能夠安息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍多日前開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，李姓計程車司機被撞後傷重死亡。邱軍今天下午前往地檢署，接受檢察官偵訊。記者邱瑞杰／攝影
歌手邱軍多日前開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，李姓計程車司機被撞後傷重死亡。邱軍今天下午前往地檢署，接受檢察官偵訊。記者邱瑞杰／攝影
歌手邱軍多日前開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，李姓計程車司機被撞後傷重死亡。邱軍今天下午前往地檢署，接受檢察官偵訊。聯合報系資料照片
歌手邱軍多日前開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，李姓計程車司機被撞後傷重死亡。邱軍今天下午前往地檢署，接受檢察官偵訊。聯合報系資料照片
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供

加護病房 車行 邱軍

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