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北捷警察隊退休女警竟淪車手 詐被害人600萬被埋伏逮捕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

退休女警竟淪車手！台北市捷運警察隊57歲張姓前女警，竟擔任詐騙集團車手，新莊警方昨天埋伏當場逮捕張女，並起出100萬元現金。經查張女自去年11月起已陸續與被害人面交4次，詐得600萬元。但張女對案情不願交代，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，新莊警方日前接獲39歲男子報案，表示62歲母親李女於去年11月時透過網路與旅居國外之「王偉」網戀，「王偉」稱生病需動手術，以國外手術費用高昂為由，向李女索取手術費。

「王偉」透過57歲張女向李女面交現金，共面交4次交付600萬元。男子事後查看母親通訊軟體發現後才知母親被騙立即報警。新莊警方要男子佯裝配合，昨天下午3時許與對方相約要面交200萬。57歲張女戴著burberry圍巾、手提包前往取款時當場被逮捕，並起獲現金100萬元。

張女對於警方詢問不願配合，也拒絕供出上游詐騙集團。警方調查發現張女竟是從台北市捷運警察隊退休的女警，詢後依詐欺罪移送法辦。並持續追查詐騙集團上游。

新莊警方將擔任車手的張女逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方將擔任車手的張女逮捕。記者黃子騰／翻攝

警方在張女身上查獲的警察服務證。記者黃子騰／翻攝
警方在張女身上查獲的警察服務證。記者黃子騰／翻攝

張女的警察服務證上註記已退休。記者黃子騰／翻攝
張女的警察服務證上註記已退休。記者黃子騰／翻攝

女警 詐騙集團 警察 車手

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