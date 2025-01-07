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新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸
新北市永和區24歲葉姓女子今天下午2時許與前夫在1間超商談判，雙方發生爭執後前夫竟持水果刀猛刺葉女背部及大腿，葉女身中多刀倒臥血泊，前夫隨即帶小孩騎機車逃逸。葉女送醫後無生命危險目前在加護病房觀察，警方正追緝在逃前夫中。
據了解，新北市消防局今天下午2時接獲報案，有名女子被砍倒臥在永和區永和路一段1間超商內。救護人員到場發現被砍的葉女意識清醒，但背部及大腿多處穿刺傷，立即將她送往雙和醫院，所幸並無生命危險，目前已送加護病房觀察。
永和警方到場，經了解砍人的是葉女的前夫，今天下午2時雙方在永和路一段1間超商談判，一言不合發生爭執後前夫持水果刀猛刺葉女背部及大腿，犯案後隨即帶著小孩騎機車逃逸。目前警方已循線追緝在逃前夫，確切案發原因仍待警方釐清。
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