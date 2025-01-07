門禁故障、圍牆太低…新建工程爆爛尾 八德外役監開罰

桃園市八德外役監近期正在新建，卻傳出第一階段驗收時，監獄三道門無法正常運作，控管全監影像的螢幕訊號也不穩定，工程延宕至今2年多未改善。八德外役監表示，目前除依契約開罰外，也暫停給付計價款、不發還廠商第3期履約保證6000萬元，並已要求廠商3月底前完工。

桃園八德外役監獄2019年展開新建工程，法務部號稱要打造台灣首座「智能監獄」，原訂在去年11月完工，如今卻被發現工程逾期未驗收，還被爆出有多項工程缺漏。包括監獄後方三道門鎖未智能化，無法同時操作、遙控、人臉辨識，且門禁權限錯誤、地栓無法插置最底，甚至出現過3道門同時開啟，形同虛設。

另控管全監影像的中央台監視器螢幕訊號不穩定，甚至還出現「無畫面」情況；崗哨、圍牆及監獄內部諸多項目皆未依核定圖說施工，廠商還疑似冒用離職員工名義提送派工名單，頻繁更換派駐工地人員，施工進度嚴重落後，工程逾期至今2年多無法收尾，八德外役監也遭質疑長期縱容、包庇營造公司。

八德外役監獄副典獄長蔡俊宏回應，廠商已經逾期2年2月尚未完工，本監除了持續依照契約規定祭罰逾期違約金，暫停給付計價款並不同意發還廠商第三期履約保證金6千萬元，將督導廠商在3月底前完工，屆時若仍未完工不排除終止契約。

另有關三道門禁管制，蔡俊宏指出因故障及功能不完整本監認定為缺失，目前要求廠商改善，雖廠商已改進但目前尚未驗收合格，三道門位於中央台旁邊，改善期間由中央台確實管控人員進出，並沒有戒護事故發生。