邱軍現身！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

歌手邱軍多日前開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，李姓計程車司機被撞後傷重死亡。邱軍今天下午前往地檢署，接受檢察官偵訊。記者邱瑞杰／攝影

歌手邱軍涉嫌開車撞擊在車道與友人聊天的李姓計程司機，李男送醫7天傷重不治面。基隆地檢署檢察官今天下午開偵查庭，邱軍下午近3時抵達地檢署，快走上樓進入偵查庭，全程不發一語。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，在通過義四路口時，道路右側路旁停放3輛計程車，李姓、陳姓和另1名男子，站在計程車左側的車道上聊天。邱男疑開車撞到人後，持續往前行駛約50公尺，一度停在好樂迪KTV前。

當時有人衝上前敲邱的車身，但邱未下車，開車離開現場。 李男被撞倒地，救護車送醫時已意識不清。陳姓司機腳部擦傷，另一人無礙。

警方接獲報案，當天調閱道路監視器，查出涉案車輛車主是邱父，後來查出是邱軍開車肇禍。多次聯繫後，邱軍在他提出的時間去年12月29日到案說明。

據了解，邱軍稱車禍當時，不知自己撞到人。李男的二嫂無法接受邱軍肇事逃逸的行為，就算當時可能緊張跑掉，也應該很快出來面對。李男家屬也懷疑邱軍涉嫌酒後開車，否則應不會逃離現場。

家屬對警方去年12月29日製作邱男筆錄後，將全案依肇事致人受傷逃逸、過失傷害罪嫌函送法辦。醫師今年1月3日宣告李男死亡，檢察官相驗後，將擇期解剖釐清死因，並依肇事逃逸、過失致死罪嫌偵辦。

檢察官今天下午3時開偵查庭，傳喚邱軍出庭應訊，就相關事證釐清案情。邱軍在近3時穿著深色外套，頭戴深色棒球帽，戴著口罩抵達地檢署，在法警引領下，一路快步上樓，未回應媒體詢問。

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歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供 歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供