滯台遊客遽增逼近5萬恐染黃？外交部：將開會研議管理

政府力推「新南向政策」，給予東南亞國家旅客免簽入境，盼能衝高來台觀光人數，但自疫情消退、國門重開之後，部分來自泰國等國的旅客來台「假觀光真賣淫」或滯留從事其他黑工，形成治安隱憂；警方與內政部移民署專勤隊基層抱怨連連，認為應檢討簽證政策。外交部回應，上半年會循例召開跨部會會議，針對違常情形研議採取因應作為進行管理。

據移民署截至去年10月底的統計，疫情消退之後，逾期滯台的外籍遊客（外來人口逾期停留人數）暴增，從2021年20519人增加到目前的49670人，不僅逼近5萬大關且增加142%之多。不過，官方數據並未明確列出各國籍滯留旅客的人數。

分析滯台遊客性別，雖然男性一直多於女性，但後者增幅較高，近4年從8121人增加至21581人，增幅達到166%。這些滯台旅客成為黑工，男性進入勞力密集產業，女性則可能從事性工作，多數來自東南亞。

負責查處滯留外籍遊客與失聯移工的專勤隊隊員指出，新南向政策實施以來，大量東南亞旅客以觀光免簽入境，卻違法從事營建業、農業和性產業，免簽證到期後就繼續滯留台灣，直到遭查獲才返國。

據瞭解，針對「新南向國家」遊客入境卻非法賣淫，甚至逾期滯留，相關部會去年曾數次開會研商，其中最近一次是去年10月，相關單位提出數據提供參考，但會中並未具體討論，是否對泰國旅客免簽設限。

一名相關部門人士透露，聽聞不會限縮泰國旅客入境，但會要求提供財力證明，但他直言，這政策恐不會有太大效用，「財力證明偽造就可以」。

針對是否對泰國旅客免簽設限，外交部回應本報指出，為配合政府推動「新南向政策」，吸引東南亞國家人士來台觀光，外交部經會商各機關意見並取得共識後，自105年起對泰國實施試辦免簽證入境措施，每次入境最長得停留14天，試辦至今（114）年7月31日止。