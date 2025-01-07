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在女友與母親之間左右為難 獄方不敢讓王天佑單獨監禁

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

綠島監獄受刑人王天佑逃獄不到8小時就落網，被捕時飢寒交迫、懊惱不已，初步了解，王天佑長期夾在母親與女友中間左右為難，不排除事發前因家庭因素選擇逃獄。獄方強調，後續配合檢調辦理，視交通條件決定是否將人押送回台東市區接受訊問。

今年40歲的王天佑因毒品案入獄，今年7月就有機會獲得假釋。昨天下午王天佑趁隙將管理員反鎖庫房後脫逃，但在晚上9時58分就被獄方人員在職員宿舍樓頂附近區域尋獲，順利將人抓回監獄，結束不到8小時的逃亡生涯。

據了解，王天佑目前單身，但有名穩定交往的女友在等他，王在監獄服刑，女友卻與家中母親相處不和睦，王長期夾處在親情與愛情之間無法取得平衡。

昨晚綠島天氣寒冷，王天佑又沒有食物可吃，落網時又寒又冷，坦承後悔逃獄。綠島監獄表示，為避免受刑人情緒不穩，獄方安排其他受刑人同房監禁，目前王天佑情緒算平穩，後續配合檢調辦理，今天可能視天氣情況，由法警將人押解回台東地檢署接受訊問。

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綠島監獄受刑人王天佑昨天下午越獄逃亡，但困在島上無法離開，逃獄不到8小時就落網。圖／綠島鄉公所提供
綠島監獄受刑人王天佑昨天下午越獄逃亡，但困在島上無法離開，逃獄不到8小時就落網。圖／綠島鄉公所提供

受刑人 女友 監獄

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