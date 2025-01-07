綠島監獄受刑人王天佑脫逃 疑天冷躲回被逮捕
綠島監獄受刑人王天佑今天下午脫逃，晚間獄方巡邏警力發現王天佑藏匿在監獄職員宿舍樓頂附近，聯繫支援警力到場，柔性勸說後，順利逮捕，後續通知警方移送地檢署偵辦。
警方表示，今天天冷海風大，王天佑只穿著雨衣、短褲及頭上的毛帽，恐難以禦寒，疑因此自行翻牆回監獄。
今天下午2時許，台東綠島監獄1名戒護人員提帶王天佑及另名受刑人至庫房領物時，王天佑趁隙脫逃。
台東縣警察局刑大及分局偵察隊人員隨即登島搜捕，張姓警官告訴中央社記者，約有20名警力加上當地警員及監所警力共約40人擴大搜索。
由於受刑人逃獄消息遍傳，當地家家戶戶晚間緊閉門窗，整個綠島變得十分冷清。所幸王天佑抓到了，島上居民鬆了一口氣，可以安心睡覺了。
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