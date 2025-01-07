動機待查／綠島越獄犯 逃7小時落網

台東縣綠島監獄四十歲受刑人王天佑，昨趁作業時將管理員反鎖在庫房後脫逃越獄，檢警研判他仍在島上，昨加派廿多名警力登島查緝，綠島鄉公所也公布照片請求協尋。昨晚王被發現躲在監獄職員宿舍樓頂，逃亡約七小時落網。

據查，王天佑因毒品罪被判刑四年七月，刑期到明年十月，移監綠島監獄後分配在營繕工作組，平時負責監獄建築修繕，表現正常，接見也無異常，符合申請假釋資格，且因累進處遇為一級，累進達縮刑後，預計今年七月就能期滿出監；刑期只剩半年，昨為何越獄令人不解。

王天佑昨下午正常上工，因並非在獄中戒護區工作，趁管理人員不注意時將管理員反鎖庫房，當時大門有人員駐守；獄方推測，王男應是平時熟悉營區建物，策畫許久後利用簡易工具翻牆脫逃。

矯正署說，事發後綠島監獄啟動應變機制，召集全監警力外出搜捕，同時將資料傳送警方與海巡單位，檢具相關事證函報高雄及台東地檢署偵辦。未來全面檢討監內戒護警力配置，防止類似案件再發生。

昨天綠島下雨，王天佑身穿短褲、雨衣，東北季風強勁，無多餘衣物可禦寒，台東警方加派廿餘名警力登島追緝，綠島鄉公所取得獄方同意，在臉書發布人犯照片協尋；王疑因天冷無處可去，躲在職員宿舍被管理員發現報警。

綠島早年因收容一清專案及治平專案等黑道首領級人物而聞名，也關過不少政治犯。

鄉長謝賢裕說，綠島已多年未發生人犯越獄，早年感訓時期囚犯多到需編排隊伍分層管理，常發生逃獄事件，有時候集體逃到山上躲藏，一逃兩個月，家家戶戶都很緊張。小時候家裡開雜貨店，逃犯會趁晚上出來偷食物，開窗戶偷酒及食物。