綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄受刑人王天佑今天下午2點30分左右從監獄逃脫，今晚10點多傳出在監獄宿舍落網消息。鄉長謝賢裕說，他剛接獲通知，逃犯已經順利被抓到，今晚可以安心睡覺，不用再擔心。

40歲受刑人王天佑趁作業時，將管理員反鎖在庫房後脫逃越獄。王男刑期到明年10月，因累計處遇達縮刑條件，預計今年7月就能期滿出監，越獄原因令人不解。

鄉長謝賢裕在晚間近10點半透過臉書發文告知鄉親說，越獄逃犯己經逮捕歸案（收監），請鄉親們放心，今晚好好安心睡覺，明天各有各的工作要忙。

謝賢裕也說，特別感謝台東縣警察局支援本案的所有同仁及綠島分駐所員警們，「您們辛苦了！祝大家今晚有個好夢，明天美夢成真」。

參與今晚逮捕行動的警方說，逃犯在職務宿舍被抓到，不是自行返回監獄。