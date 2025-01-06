綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺
綠島監獄受刑人王天佑今天下午2點30分左右從監獄逃脫，今晚10點多傳出在監獄宿舍落網消息。鄉長謝賢裕說，他剛接獲通知，逃犯已經順利被抓到，今晚可以安心睡覺，不用再擔心。
40歲受刑人王天佑趁作業時，將管理員反鎖在庫房後脫逃越獄。王男刑期到明年10月，因累計處遇達縮刑條件，預計今年7月就能期滿出監，越獄原因令人不解。
鄉長謝賢裕在晚間近10點半透過臉書發文告知鄉親說，越獄逃犯己經逮捕歸案（收監），請鄉親們放心，今晚好好安心睡覺，明天各有各的工作要忙。
謝賢裕也說，特別感謝台東縣警察局支援本案的所有同仁及綠島分駐所員警們，「您們辛苦了！祝大家今晚有個好夢，明天美夢成真」。
參與今晚逮捕行動的警方說，逃犯在職務宿舍被抓到，不是自行返回監獄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言