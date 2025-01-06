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新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

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新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴重，工務局決定連夜拆除，而左側一、、二樓住戶得知無法返家拿貴重物品時，忍不住掉淚。

新北工務局說明，三重區六張街建案基地損鄰，原定今晚拆除嚴重傾斜的六張街190號3樓及頂樓違建，但接近晚間9時，已撤離184號突然倒塌，幸無人受傷，工務局決定連夜拆除瀕臨危險的190號，保障附近住戶安全。

而部分住戶無法返家拿貴重物品，得知將連夜拆除時，忍不住掉淚，附近居民也連忙要求里長廣播。

新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，入夜後情況更危及，牆壁及地板都斷裂，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料原本另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重工地損鄰案，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者葉信菉／攝影
新北三重工地損鄰案，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌。記者葉信菉／攝影

三重 住戶 建案 新北

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