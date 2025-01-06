新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴重，工務局決定連夜拆除，而左側一、、二樓住戶得知無法返家拿貴重物品時，忍不住掉淚。

新北工務局說明，三重區六張街建案基地損鄰，原定今晚拆除嚴重傾斜的六張街190號3樓及頂樓違建，但接近晚間9時，已撤離184號突然倒塌，幸無人受傷，工務局決定連夜拆除瀕臨危險的190號，保障附近住戶安全。

而部分住戶無法返家拿貴重物品，得知將連夜拆除時，忍不住掉淚，附近居民也連忙要求里長廣播。