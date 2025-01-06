蒙古貨輪距岸過近有異狀…海巡隊訪查 主機故障錨定搶修
蒙古國1艘貨輪昨天深夜在距離北海岸2.6浬處海域，岸巡人員發現航行有異狀，通報基隆海巡隊前往查看處理，貨輪回應主機故障，今天凌晨修復後，往東北方向駛去，危機解除。
海巡署第二巡防區今天表示，岸巡人員昨晚10時許監看海面目標時，發現蒙古籍寶順貨輪，在新北市石門區草里東北方約2.6浬處滯留，距岸過近，疑似航行出現安全疑慮，立即向上通報並派遣艦隊分署基隆海巡隊100噸級巡防艇前往了解狀況。
基隆海巡隊PP-10033、PP-10050巡防艇先後抵達現場，並以無線電與寶輪通聯，了解是否有危害安全問題，對方回應寶輪主機故障，所以下錨維修，沒有無海事安全疑慮。寶輪在今天凌晨1時修復主機後，馬上起錨持續朝東北方向航離台灣。
基隆海巡隊表示，船舶如遇緊急狀況，可撥打118報案專線求助，海巡人員將以最快速度協助，守護航行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言