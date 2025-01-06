快訊

綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄脫逃犯王天佑抓到了！ 晚間躲在宿舍頂樓

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

蒙古貨輪距岸過近有異狀…海巡隊訪查 主機故障錨定搶修

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蒙古國1艘貨輪昨天深夜在距離北海岸2.6浬處海域，岸巡人員發現航行有異狀，通報基隆海巡隊前往查看處理，貨輪回應主機故障，今天凌晨修復後，往東北方向駛去，危機解除。

海巡署第二巡防區今天表示，岸巡人員昨晚10時許監看海面目標時，發現蒙古籍寶順貨輪，在新北市石門區草里東北方約2.6浬處滯留，距岸過近，疑似航行出現安全疑慮，立即向上通報並派遣艦隊分署基隆海巡隊100噸級巡防艇前往了解狀況。

基隆海巡隊PP-10033、PP-10050巡防艇先後抵達現場，並以無線電與寶輪通聯，了解是否有危害安全問題，對方回應寶輪主機故障，所以下錨維修，沒有無海事安全疑慮。寶輪在今天凌晨1時修復主機後，馬上起錨持續朝東北方向航離台灣。

基隆海巡隊表示，船舶如遇緊急狀況，可撥打118報案專線求助，海巡人員將以最快速度協助，守護航行安全。

蒙古國1艘貨輪昨天深夜在距離北海岸2.6浬處海域，基隆海巡隊前往了解狀況，貨輪回應主機故障，今天凌晨修復後起錨，往東北方向駛離台灣。記者邱瑞杰／翻攝
蒙古國1艘貨輪昨天深夜在距離北海岸2.6浬處海域，基隆海巡隊前往了解狀況，貨輪回應主機故障，今天凌晨修復後起錨，往東北方向駛離台灣。記者邱瑞杰／翻攝

主機 基隆 海巡署

延伸閱讀

野柳外海蒙古籍貨輪故障 海巡署：無海安疑慮

相關新聞

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴...

綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄受刑人王天佑今天下午2點30分左右從監獄逃脫，今晚10點多傳出在監獄宿舍落網消息。鄉長謝賢裕說，他剛接獲通知，逃...

綠島監獄脫逃犯王天佑抓到了！ 晚間躲在宿舍頂樓被發現

矯正署綠島監獄晚間針對今天白天發生的脫逃事件表示，本監巡邏警力於今天晚間9時58分巡視發現，受刑人王天佑藏匿在職員宿舍樓...

綠島毒犯越獄怎跑的？矯正署：庫房領物時脫逃 戒護員急呼叫圍捕

針對綠島監獄越獄事件，矯正署今表示，受刑人王天佑於今日下午脫逃，已動員全監警力，配合檢警積極追緝中。

邱軍撞死運將至今未聯繫！家屬質疑酒駕肇逃 90歲老母不知兒離世

歌手邱軍9天前在基隆市開車，涉嫌撞傷排班候客的李姓計程車司機，一度停車，但未下車又開車離去。李經送醫傷重不治，家屬今天表...

影／三重建案開挖致左右民宅傾斜 右側民宅晚間突倒塌

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，原先左側4層樓高透天厝傾斜嚴重，市府憂心倒塌，持續灌水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。