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北市跨年舞台1工人摔死職災報告出爐 罰聯利、包商共60萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市府跨年舞台日前發生工安意外，一名工人從15米處墜落送醫仍宣告不治。北市勞動局勞檢處今天下午召開重大災害檢討會釐清災害原因及責任，工安意外初步認定事故發生當下雇主未確實使勞工確實戴用安全帶。也於今日函報勞動部職業安全衛生署核備。

北市府表示，勞檢處將依法開罰承商「聯利媒體股份有限公司」及下包商「星船音響工程有限公司」各罰15萬元；下包商「享受娛樂有限公司」未使勞工確實使用安全帶，最高可處3年以下有期徒刑併科新台幣30萬元以下罰金。

勞檢處表示，依照職業安全衛生設施規則第281條、職安法第6條第1項、第26條、第27條、第40條，北市府積極追究相關承攬廠商監督管理疏失之責任。在承攬管理責任部份，承商「聯利媒體股份有限公司」及下包商「星船音響工程有限公司」違反職安法第26條(危害告知)、「聯利媒體股份有限公司」違反第27條(承攬管理)有疏失，各罰15萬元。

至於設施設備責任部分，雇主未使勞工確實使用安全帶，下包商「享受娛樂有限公司」違反職業安全衛生設施規則第281條暨職安法第6條第1項規定，涉嫌違反職安法第40條，最高可處3年以下有期徒刑併科新台幣30萬元以下罰金(司法)。

北市府表示，這起工安意外於12月25日發生當日，市長蔣萬安即指示原民會及相關局處啟動關懷機制 ，並要求活動承商做好聯繫、協處、慰問等工作；觀光傳播局、原住民族事務委員會、社會局並前往慰問家屬，致贈慰問金共15萬元，施工雇主(活動承商下包商)亦於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。

勞動局檢查處今天召開重大災害檢討會並依法裁罰，貫徹市府究責到底的決心。觀傳局強調，以上裁罰是初步結論，後續也將就其他相關調查進度來進行裁處，事實到哪裡，就處理到哪裡。

台北市政府大樓前日前搭設跨年晚會舞台，一名工人在作業時，從15公尺高鷹架墜落身亡。記者李奕昕／翻攝
台北市政府大樓前日前搭設跨年晚會舞台，一名工人在作業時，從15公尺高鷹架墜落身亡。記者李奕昕／翻攝

北市府 職業安全 跨年晚會

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