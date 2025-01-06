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影／三重建案開挖致左右民宅傾斜 右側民宅晚間突倒塌

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜倒塌。記者李成蔭／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，原先左側4層樓高透天厝傾斜嚴重，市府憂心倒塌，持續灌水、混凝土試圖穩固，不料晚間8時45分許右側房屋先倒塌。

新北工務局說，三重區六張街184號規畫1幢1棟，地上9層、地下2層，共16戶的建築，於去年5月15日備查放樣勘驗；昨開挖到地下二層、6.4米時，發生左右兩棟房屋傾斜情況。

由於左側4層樓高透天厝傾斜嚴重，新北市府持續灌水、混凝土等企圖穩固，卻止不住鄰房持續傾斜，憂心倒塌釀更大災害，與屋主協商後，連夜開拆3、4樓，正協調機具進場拆除。

不料晚間8時45分許右側房屋突然先倒塌，所幸無人傷亡，但現場持續有磁磚、鐵器掉落的聲音，令人擔憂。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜倒塌。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜倒塌。記者李成蔭／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，且直至昨晚間仍在「持續傾斜」。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，且直至昨晚間仍在「持續傾斜」。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，且直至昨晚間仍在「持續傾斜」，新北工務局與屋主張先生（左一）協商先拆除三、四樓。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，且直至昨晚間仍在「持續傾斜」，新北工務局與屋主張先生（左一）協商先拆除三、四樓。記者李成蔭／攝影

新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，牆壁出現裂縫、破洞。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，牆壁出現裂縫、破洞。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機昨趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機昨趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重某民宅傾斜引發討論，傍晚更加傾斜，牆壁及地板都斷裂。記者李成蔭／攝影
新北三重某民宅傾斜引發討論，傍晚更加傾斜，牆壁及地板都斷裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影

三重 建案 房屋 透天厝

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