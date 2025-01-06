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綠島又稱「大哥的故鄉」 鄉長憶兒時集體脫逃：近30年首見囚犯脫逃

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

綠島監獄今天驚傳囚犯脫逃，綠島素有火燒島之稱，早年因為收容一清專案及治平專案等黑道首領級人物而聞名，也關過不少政治犯，「大哥」傳說讓綠島蒙上神祕面紗。鄉長謝賢裕說，以前感訓監獄常見囚犯脫逃，一逃可能長達2個月，家家戶戶都很緊張，對於這次脫逃事件感到不可思議。

綠島舊名火燒島，日治時期設置「火燒島浮浪人收容所」，1951年至1970年戒嚴時期，警備總司令部成立「新生訓導處」 。1970年「泰源事件」發生後，國防部另設軍事感訓監獄，專供關押重刑犯及案情特殊叛亂犯，關押過郭衣洞（柏楊）、陳映真、柯旗化、陳欽生等政治犯，此時期稱「綠洲山莊」。

1987年解嚴後，綠島感訓監獄裁撤，少數政治犯移監至法務部綠島監獄。1990年，綠島最後一名政治犯出獄；1999年，行政院核定將綠洲山莊規劃成立史蹟館或紀念館，設施作為白色恐怖紀念園區，開放參觀。

現在的綠島監獄位在白色恐怖紀念園區附近，距離不到3公里。1971年開工，從各監獄遴選具有營繕技術之受刑人80名組成外役隊自行興建，由於隔海施工，材料搬運不易，1972年9月始告完成第一期工程並啟用。不少重刑犯和一清、治平專案等「大哥級」人物被關在這裡，被稱「大哥的故鄉」。

鄉長謝賢裕回憶，以前綠島囚犯多到需要編排隊伍分層管理，常發生受刑人逃獄事件，有時候集體脫逃在山上躲藏，一逃就是2個月，小時候他家裡開雜貨店，逃犯會趁晚上出來偷食物，開窗戶偷酒及食物，家家戶戶都要把放雞隻關入雞籠，以免被偷。以前逃犯要是被警總抓到會用卡車載走，小時候會好奇騎腳踏車追逐觀看。

謝賢裕說，支援警力已經登島，鄉公所已要求警方明天加強校園巡視，確保學生上課安全，不過外地警察可能不熟悉地形，地方居民明天將視需求協助緝捕人犯。

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綠洲山莊曾經羈押許多政治犯，現在已經是開放參觀的白色恐怖紀念園區。圖／取自東部海岸國家風景區網站
綠洲山莊曾經羈押許多政治犯，現在已經是開放參觀的白色恐怖紀念園區。圖／取自東部海岸國家風景區網站
綠島鄉長謝賢裕說他小時候常見綠島監獄囚犯脫逃，家家戶戶擔心受怕，老一輩居民的心情是現在年輕人無法體會。記者徐白櫻／翻攝
綠島鄉長謝賢裕說他小時候常見綠島監獄囚犯脫逃，家家戶戶擔心受怕，老一輩居民的心情是現在年輕人無法體會。記者徐白櫻／翻攝

受刑人 監獄 綠島

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