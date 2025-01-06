快訊

綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄脫逃犯王天佑抓到了！ 晚間躲在宿舍頂樓

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

綠島監獄受刑人脫逃 昔1逃犯挖洞穴躲1個半月無法離島

中央社／ 台東縣6日電

綠島監獄。圖／台東縣府提供
綠島監獄。圖／台東縣府提供

綠島監獄受刑人王天佑今天下午脫逃，獄方動員全監警力，配合檢警追緝中，也與其家屬保持聯繫掌握行蹤；同時調查本案發生始末，全面檢討監內戒護警力配置，防類似案件發生。

法務部矯正署綠島監獄晚間發布新聞稿表示，經查王天佑因違反毒品危害防制條例案件至監所服刑，經考核服刑狀況，行狀正常，配業修繕單位作業至今，平日作息與表現、家屬接見聯繫狀況皆無異狀。

綠島監獄表示，今天下午例行作業時，由1名戒護人員提帶王天佑及另名吳姓受刑人至庫房領物時，王天佑趁隙脫逃，戒護人員立即使用無線電呼叫支援警力圍捕，仍不及阻攔。事發後，監所即刻啟動應變機制，召集全監警力外出搜捕，同時迅速將王天佑資料傳送警方與海巡單位共同追緝，並檢具相關事證函報台灣高雄及台東地檢署偵辦及後續處置。

此外，也與王天佑家屬保持聯繫，以儘速掌握其行蹤。目前獄方全力配合檢警單位追緝王天佑，並同步調查本案發生始末，另將全面檢討監內戒護警力配置情形，防止類似案件發生。

台東地檢署接獲綠島監獄通報受刑人王天佑脫逃事件，立即分偵案調查，全案由檢察官指揮台東縣警察局及台東分局全力查緝中。

由於目前綠島交通船停開，海巡接獲警方請求，協助載運台東縣警察局刑大及分局偵察隊人員登島搜捕，未來仍會視警方需求協助載運工作。海巡巡邏艇晚間也在海面加強巡邏，查緝是否有可疑船隻靠近。

綠島鄉公所則發出通告，擔憂受刑人脫逃後可能因為食物等原因而偷竊或搶奪等行為，獲獄方同意後讓鄉公所公布受刑人相片，提醒民眾為維護自身安全，緊閉門窗，夜間避免獨自外出，若發現可疑人物即時通報。

甚至有熱心民眾貼文提供過去綠島管訓隊1名隊員脫逃之事供參考，早在民國66年，有1脫逃隊員在指揮部後山壁上挖了1人可躺的洞穴，洞口用草遮住，由洞口可看到下方營區活動狀況；此人靠樹薯及一些農作物支持1個半月，最後因沒法離島只好自行回隊投案。

受刑人 台東 監獄 綠島

延伸閱讀

台灣惡魔島！綠島監獄因「大哥級人物」聞名 專收容難以管教犯人

綠島毒犯越獄怎跑的？矯正署：庫房領物時脫逃 戒護員急呼叫圍捕

獨／綠島監獄逃犯背景曝光 剩6月期滿…翻牆越獄原因令人不解

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

相關新聞

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴...

綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄受刑人王天佑今天下午2點30分左右從監獄逃脫，今晚10點多傳出在監獄宿舍落網消息。鄉長謝賢裕說，他剛接獲通知，逃...

綠島監獄脫逃犯王天佑抓到了！ 晚間躲在宿舍頂樓被發現

矯正署綠島監獄晚間針對今天白天發生的脫逃事件表示，本監巡邏警力於今天晚間9時58分巡視發現，受刑人王天佑藏匿在職員宿舍樓...

綠島毒犯越獄怎跑的？矯正署：庫房領物時脫逃 戒護員急呼叫圍捕

針對綠島監獄越獄事件，矯正署今表示，受刑人王天佑於今日下午脫逃，已動員全監警力，配合檢警積極追緝中。

邱軍撞死運將至今未聯繫！家屬質疑酒駕肇逃 90歲老母不知兒離世

歌手邱軍9天前在基隆市開車，涉嫌撞傷排班候客的李姓計程車司機，一度停車，但未下車又開車離去。李經送醫傷重不治，家屬今天表...

影／三重建案開挖致左右民宅傾斜 右側民宅晚間突倒塌

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，原先左側4層樓高透天厝傾斜嚴重，市府憂心倒塌，持續灌水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。