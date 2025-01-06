綠島監獄受刑人脫逃 昔1逃犯挖洞穴躲1個半月無法離島

綠島監獄。圖／台東縣府提供

綠島監獄受刑人王天佑今天下午脫逃，獄方動員全監警力，配合檢警追緝中，也與其家屬保持聯繫掌握行蹤；同時調查本案發生始末，全面檢討監內戒護警力配置，防類似案件發生。

法務部矯正署綠島監獄晚間發布新聞稿表示，經查王天佑因違反毒品危害防制條例案件至監所服刑，經考核服刑狀況，行狀正常，配業修繕單位作業至今，平日作息與表現、家屬接見聯繫狀況皆無異狀。

綠島監獄表示，今天下午例行作業時，由1名戒護人員提帶王天佑及另名吳姓受刑人至庫房領物時，王天佑趁隙脫逃，戒護人員立即使用無線電呼叫支援警力圍捕，仍不及阻攔。事發後，監所即刻啟動應變機制，召集全監警力外出搜捕，同時迅速將王天佑資料傳送警方與海巡單位共同追緝，並檢具相關事證函報台灣高雄及台東地檢署偵辦及後續處置。

此外，也與王天佑家屬保持聯繫，以儘速掌握其行蹤。目前獄方全力配合檢警單位追緝王天佑，並同步調查本案發生始末，另將全面檢討監內戒護警力配置情形，防止類似案件發生。

台東地檢署接獲綠島監獄通報受刑人王天佑脫逃事件，立即分偵案調查，全案由檢察官指揮台東縣警察局及台東分局全力查緝中。

由於目前綠島交通船停開，海巡接獲警方請求，協助載運台東縣警察局刑大及分局偵察隊人員登島搜捕，未來仍會視警方需求協助載運工作。海巡巡邏艇晚間也在海面加強巡邏，查緝是否有可疑船隻靠近。

綠島鄉公所則發出通告，擔憂受刑人脫逃後可能因為食物等原因而偷竊或搶奪等行為，獲獄方同意後讓鄉公所公布受刑人相片，提醒民眾為維護自身安全，緊閉門窗，夜間避免獨自外出，若發現可疑人物即時通報。

甚至有熱心民眾貼文提供過去綠島管訓隊1名隊員脫逃之事供參考，早在民國66年，有1脫逃隊員在指揮部後山壁上挖了1人可躺的洞穴，洞口用草遮住，由洞口可看到下方營區活動狀況；此人靠樹薯及一些農作物支持1個半月，最後因沒法離島只好自行回隊投案。