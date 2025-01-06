綠島毒犯越獄怎跑的？矯正署：庫房領物時脫逃 戒護員急呼叫圍捕

針對綠島監獄越獄事件，矯正署今表示，受刑人王天佑於今日下午脫逃，已動員全監警力，配合檢警積極追緝中。

矯正署表示，王因違反毒品危害防制條例案件至綠島監獄服刑，經考核服刑狀況，行狀正常，配業修繕單位作業至今，平日作息與表現、家屬接見聯繫狀況皆無異狀。

矯正署說，今日下午例行作業時，1名戒護人員提帶王、另名吳姓受刑人至庫房領物，王趁隙脫逃，戒護同仁立即使用無線電呼叫支援警力圍捕，仍不及阻攔。

事發後，綠島監獄啟動應變機制，召集全監警力外出搜捕，同時迅將王的資料傳送警方與海巡單位共同追緝，並檢具相關事證函報台灣高雄及台東地檢署偵辦，也與王的家屬保持聯繫，以儘速掌握王的行蹤。

矯正署說，正配合檢警追緝王，並同步調查脫逃案發生始末，另全面檢討監內戒護警力配置情形，防止類似案件再發生。

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