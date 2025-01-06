快訊

大愛台爭議連環爆！ 27年老夥伴殷正洋說話了

強烈冷氣團周四來襲！北部低溫探10度 這3天有望追雪

影／晨跑遭3狗襲擊猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

台灣惡魔島！綠島監獄因「大哥級人物」聞名 專收容難以管教犯人

中央社／ 台東縣6日電

綠島監獄收容一清及治平專案黑道「大哥級」人物而聞名，曾收容十大槍擊要犯林豐德，今天下午發生受刑人王天佑脫逃，讓「大哥的故鄉」再度引發熱議。

綠島監獄民國61年9月完成啟用。面積為3.7公頃，建築物有內外辦公室各1棟，日新堂1棟，獨居房120間，雜居房48間，隔離舍20間，鎮靜室3間，工場、炊場各1間。

當時是利用外島隔絕的地理環境，作為台灣監獄的最後一道防線，因此關的都是無期徒刑、死刑等重刑犯和一清、治平專案等「大哥級」人物，因此被戲稱為「大哥的故鄉」

後來又被稱為「受刑人的最後一站」，專門收容台灣各監獄所的「暴力收容人」和誣控濫告、最難以管教、甚至無法管教，必須高度隔離管理的收容人。過去綠島監獄鬥毆、不當管教事件，每個月平均近40件，因此綠島監獄長期來被視為台灣的「惡魔島」。

下午2時30分，台東綠島監獄受刑人、毒品交易入獄服刑的「阿南」王天佑脫逃，也讓「大哥的故鄉」再度引發熱議。

綠島鄉公所公布受刑人相片並提醒民眾注意自身安全，除民宅安全，海岸高地上山壁也是勤務重點。目前海巡協助台東縣警局台東警分局載運20名警力，全面島上依劃分區塊進行地毯式搜索，入夜後綠島街道已空無人跡；另外海上溫度只有19度，海巡巡防艇海面上架起探照燈搜索。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法務部矯正署「綠島監獄」，主要收容最難以管理教導的犯人，因此被暱稱為「大哥的故鄉」，2021年3月1日起，收容對象改以重刑及普通犯男性收容人為主。聯合報記者曾學仁／攝影
法務部矯正署「綠島監獄」，主要收容最難以管理教導的犯人，因此被暱稱為「大哥的故鄉」，2021年3月1日起，收容對象改以重刑及普通犯男性收容人為主。聯合報記者曾學仁／攝影

受刑人 監獄 綠島

延伸閱讀

綠島受刑人脫逃 檢方分偵案全力查緝、綠島交通船停開

綠島監獄受刑人王天佑越獄 6年前賣K毒判4年7個月

獨／綠島監獄逃犯背景曝光 剩6月期滿…翻牆越獄原因令人不解

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

相關新聞

獨／綠島監獄逃犯背景曝光 剩6月期滿…翻牆越獄原因令人不解

法務部矯正署綠島監獄今天下午傳出受刑人越獄逃脫事件，40歲受刑人王天佑疑趁作業時，將管理員反鎖在庫房後脫逃越獄，警方正在...

邱軍撞死運將至今未聯繫！家屬質疑酒駕肇逃 90歲老母不知兒離世

歌手邱軍9天前在基隆市開車，涉嫌撞傷排班候客的李姓計程車司機，一度停車，但未下車又開車離去。李經送醫傷重不治，家屬今天表...

逃犯最新樣貌曝光！戴灰毛帽穿藍夾克 綠島公所：請鄉民緊閉門窗

台東縣綠島監獄受刑人王天佑今天下午從監獄逃脫，警方加派20名警力登島維護治安，另外綠島鄉公所也透過社群網路發布受刑人照片...

綠島毒犯越獄怎跑的？矯正署：庫房領物時脫逃 戒護員急呼叫圍捕

針對綠島監獄越獄事件，矯正署今表示，受刑人王天佑於今日下午脫逃，已動員全監警力，配合檢警積極追緝中。

台灣惡魔島！綠島監獄因「大哥級人物」聞名 專收容難以管教犯人

綠島監獄收容一清及治平專案黑道「大哥級」人物而聞名，曾收容十大槍擊要犯林...

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

法務部矯正署綠島監獄今下午傳出受刑人越獄逃脫事件，毒販王天佑疑似將管理員反鎖門內後脫逃越獄，目前行方不明。據表示，王是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。