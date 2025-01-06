台灣惡魔島！綠島監獄因「大哥級人物」聞名 專收容難以管教犯人

綠島監獄收容一清及治平專案黑道「大哥級」人物而聞名，曾收容十大槍擊要犯林豐德，今天下午發生受刑人王天佑脫逃，讓「大哥的故鄉」再度引發熱議。

綠島監獄民國61年9月完成啟用。面積為3.7公頃，建築物有內外辦公室各1棟，日新堂1棟，獨居房120間，雜居房48間，隔離舍20間，鎮靜室3間，工場、炊場各1間。

當時是利用外島隔絕的地理環境，作為台灣監獄的最後一道防線，因此關的都是無期徒刑、死刑等重刑犯和一清、治平專案等「大哥級」人物，因此被戲稱為「大哥的故鄉」

後來又被稱為「受刑人的最後一站」，專門收容台灣各監獄所的「暴力收容人」和誣控濫告、最難以管教、甚至無法管教，必須高度隔離管理的收容人。過去綠島監獄鬥毆、不當管教事件，每個月平均近40件，因此綠島監獄長期來被視為台灣的「惡魔島」。

下午2時30分，台東綠島監獄受刑人、毒品交易入獄服刑的「阿南」王天佑脫逃，也讓「大哥的故鄉」再度引發熱議。

綠島鄉公所公布受刑人相片並提醒民眾注意自身安全，除民宅安全，海岸高地上山壁也是勤務重點。目前海巡協助台東縣警局台東警分局載運20名警力，全面島上依劃分區塊進行地毯式搜索，入夜後綠島街道已空無人跡；另外海上溫度只有19度，海巡巡防艇海面上架起探照燈搜索。

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